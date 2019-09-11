Денег нет, но вы читайте: почему преподаватели МГУ работают бесплатно

Руководству Московского государственного университета пришлось реагировать на ситуацию, о которой рассказал известный российский историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик, много лет читающий лекции на историческом факультете МГУ.

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Долгое время историк читал лекции в качестве совместителя, имея неполную ставку на кафедре, теперь же ему предложили работать на факультет вообще бесплатно. «Оплата этой работы всегда была символической и выплачивалась она, как я понимал, в основном для того, чтобы иметь возможность числить меня официально среди сотрудников факультета, чтобы я мог официально же, в рамках программы, вести занятия и принимать экзамены», — написал Иванчик в своем блоге.

«В прошлом году у меня был один спецкурс, — рассказал «Газете.Ru» Иванчик. —

А этом году мне сообщили, что «Истфак совсем обнищал», и предложили продолжить преподавание бесплатно.

По словам ученого, с подобным отношением лекторы-совместители сталкиваются в МГУ не впервые. «Всех совместителей сократили, включая даже академика Валерия Тишкова», — говорит Иванчик.

«Сейчас пишут, что такое и на биофаке бывает, но лично я с этим сталкиваюсь впервые, не думал, что такое возможно — заявил Иванчик. – По-видимому, это общая тенденция увольнять совместителей. Такие волны увольнения были и раньше, но раньше членов академии не трогали, на каждого получали согласие от ректора, сейчас, или не получили, или решили тронуть».

Впрочем, академик Валерий Тишков, упомянутый Иванчиком, говорит, что в его случае ситуация другая. «Я преподавал до прошлого года, у меня была четверть ставки на историческом и четверть ставки на Факультете политологии. Но в этом году сам отказался. Уже возраст, и есть другие планы, — рассказал академик «Газете.Ru». – Но согласие ректора Виктора Садовничего на мое совместительство было, я знаю, что многие другие академики его получили».

При этом академик не исключает, что процесс отказа от совместителей в университете все-таки идет.

«Все проистекает из того, что университету надо выполнять майский указ о повышении зарплат. Плюс то, что при подведении итогов не должны учитываться зарплаты совместителей. И это заставляет руководство университетов, и я знаю это по РГГУ, избавляться от совместителей, — добавил Тишков. –

В итоге, конечно, ослабевает уровень профессорско-преподавательского состава».

«Газете.Ru» стали известны и другие подобные случаи в МГУ – в одних «совместители» соглашаются работать бесплатно, в других – нет.

«Я читал курс на кафедре Истории древнего мира, введение в классическую археологию, был оформлен, и за это платили совершенно смешные копейки, — рассказал Денис Журавлев, кандидат исторических наук, хранитель античной коллекции в Государственного исторического музея Москвы. — Я читал курс года два, после чего мне сказали, что денег нет, и предложили читать на безвозмездной основе. Ведь мне тоже нужны адекватные ребята, которых надо искать, надо учить, надо готовить. Я отказался, так как считаю, что хотя бы тремя копейками, но труд должен оплачиваться. И больше классическую археологию в МГУ никто не читает».

Известный физик-теоретик, академик Валерий Рубаков и вовсе заведует на Физическом факультете МГУ Кафедрой физики частиц и космологии, на которой люди работают без ставок, и все к этому давно привыкли.

«У меня на кафедре есть только один профессор с полной ставкой. И еще десяток человек, в том числе один академик, читающий курс Общей теории относительности, и два член-кора, получая ноль рублей.

Они работают на общественных началах, потому что нет на внешних людей денег, нет ставок,

— рассказал Рубаков. – И ребята читают спецкурсы, лекции, бесплатно, это у меня тянется десять лет».

По его словам, ученые работают на факультете не ради денег, поэтому ему приходится изыскивать средства для них, в том числе, за счет грантов. «Они оформлены на факультете, как работающие «на общественных началах». «Им для прохода оформили пропуски – и все», — добавил Рубаков.

Вас и не просили

В пресс-службе МГУ за комментарием ситуации с Аскольдом Иванчиком отправили на Исторический факультет, откуда прислали ответ и.о. декана, академик РАО, профессор Лев Белоусов.

«Работающие на историческом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А.И.Иванчик не встречался в начале 2019-2020 учебного года с руководством факультета,

ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период.

Информация, представленная А.И.Иванчиком, не соответствует реальному положению дел», — заявил ученый. Из этих комментариев следует, что Иванчику вообще не предлагали читать лекции в нынешнем учебном году, хотя тот утверждает, что предложение было и было письменно, правда, не от руководства факультета, а от сотрудников кафедры.

«Вторая часть фразы декана действительности не соответствует. Предложение продолжать читать лекции на безвозмездной основе мне было сделано, и сделано тем сотрудником кафедры, который обычно и раньше занимался моим ежегодным оформлением на факультет», — говорит Иванчик. Начать читать лекции Иванчик должен после Нового года, и теперь он не уверен, будет ли читать курс.

«Знаете, после того, как декан объявил, что он мне ничего не предлагал, остается ждать развития событий», — сказал он «Газете.Ru».