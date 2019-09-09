Молодильные таблетки: ученые случайно обратили старение

Ученые из американской исследовательской организации Intervene Immune нашли способ обратить старение с помощью противодиабетических препаратов и соматотропина (гормона роста). Исследование было опубликовано в журнале Aging Cell.

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Исследователи не планировали создавать лекарство от старения — они лишь хотели выяснить, насколько безопасно использовать гормон роста для восстановления тканей вилочковой железы, в которой происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. После начала полового созревания она значительно атрофируется и зарастает жиром, дополнительное ее уменьшение происходит по мере старения. С этим отчасти связывают понижение иммунитета у пожилых людей.

Более ранние исследования показывали, что с помощью гормона роста можно запустить регенерацию вилочковой железы.

Эффект от гормона роста ведущий автор исследования иммунолог Грегори Фэйхи ранее проверил на себе самом. В 1986 году его заинтересовал эксперимент, в котором крысам пересадили клетки, вырабатывающие гормон роста, и это омолодило их иммунную систему. Удивившись, что никто больше не развивал эту тему и не проводил клинических исследований, спустя 10 лет, когда ему исполнилось 46, Фэйхи поставил эксперимент на себе. Так как гормон роста может способствовать развитию сахарного диабета, одновременно с ним Фэйхи принимал антидиабетический препарат дегидроэпиандростерон (DHEA). Эксперимент продлился месяц, по его итогам Фэйхи отметил регенерацию собственной вилочковой железы.

В ходе нового исследования на протяжении года девять мужчин 51-65 лет получали гормон роста и два препарата для диабетиков, DHEA и метформин. Последний, к слову, активно тестируется в качестве препарата-протектора от возрастных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, но пока что недостаточно данных, чтобы заявлять о его безоговорочной пользе для людей без сахарного диабета.

Однако известно, что он способен замедлять старение клеток человека — по крайней мере, в пробирке.

Ученые регулярно брали у испытуемых образцы крови и следили за состоянием вилочковой железы с помощью МРТ. К концу исследования у семи участников она заметно регенерировала.

После окончания исследования Фэйхи обратился к генетику Стиву Хорвату, ранее разработавшему самые известные эпигенетические часы. Эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Часы представляют собой совокупность эпигенетических меток ДНК, которая позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органа. С их помощью и оценивались изменения, произошедшие в организме испытуемых.

Анализ эпигенетических изменений показал, что биологический возраст участников уменьшился на 2,5 года.

Признаки омоложения ученые нашли также и у иммунной системы. Такой результат удивил даже самих ученых.

«Я ожидал, что часы замедлятся, но никак не пойдут в обратную сторону, — говорит Хорват. — Все это выглядело довольно футуристично».

Из-за небольшого количества участников и отсутствия контрольной группы исследователи пока не берутся делать далеко идущих выводов о полученных результатах.

«Может быть, эффект правда есть, — отмечает клеточный биолог Вольфганг Вагнер. — Но результаты нельзя назвать надежными, потому что выборка была очень маленькой и работа велась без контрольной группы».

Неизвестно, насколько долговременным будет эффект, но он сохранился у шестерых испытуемых, которые предоставили образцы своей крови спустя полгода после исследования.

«Мы видели изменения у каждого из участников, и эффект был очень сильным, так что я настроен оптимистично», — говорит Хорват.

Ученые планируют провести более масштабное исследование, включив в него не только мужчин, но и женщин разных возрастов и национальностей. Фэйхи отмечает, что возможность регенерации вилочковой железы особенно важна для людей с недостаточно активной иммунной системой, в том числе стариков — одной из основных причин смерти людей старше 70 лет являются пневмония и другие инфекционные заболевания.