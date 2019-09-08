«Народ ждет Красную армию»: почему восстала Болгария

8 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта Красной армии вступили на территорию Болгарии, начав реализацию военной операции, разработанной при участии Георгия Жукова. В ходе вторжения красноармейцы не встречали сопротивления, поскольку к тому моменту коммунисты и сторонники запрещенного правительством Константина Муравиева антифашистского Отечественного фронта уже имели в болгарских войсках подавляющее влияние. Население приветствовало РККА цветами и красными флагами.

Одновременно в Софии и других крупных городах страны поднялось восстание левых сил.

«Нам было известно, что в стране развернута широкая борьба за национальное и социальное освобождение, что патриотические силы государства объединяются Отечественным фронтом, формирование которого уже завершалось, а во главе этой борьбы стоит Болгарская рабочая партия», — отмечал в своей книге «Генеральный штаб в годы войны» советский генерал Сергей Штеменко.

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Еще 5 сентября, узнав об объявлении Советским Союзом войны Болгарии, ЦК Болгарской рабочей партии (БРП) на экстренном заседании Политбюро утвердил план выступления, и уже на следующий день приступил к его постепенному осуществлению.

«Основной целью Болгарской операции, поставленной перед 3-м Украинским фронтом, было вывести Болгарию из войны и утвердить там власть нового правительства по главе с Георгием Димитровым.

Через три дня после объявления войны в Болгарии началось народное восстание, в Варне высадился советский морской десант, а наземные войска перешли границу.

Сопротивления они не встретили, оружие не применяли», — указывается в книге историка Алекса Громова «Жуков. Взлеты, падения и неизвестные страницы жизни великого маршала».

Советский полководец Жуков в своих мемуарах ссылался на разговор с лидером восстания, вождем болгарских коммунистов Димитровым, который еще до проникновения частей РККА в Болгарию уверял, что стрелять советским военным не придется.

«Хотя вы и едете на 3-й Украинский фронт с задачей подготовить войска к войне с Болгарией, войны наверняка не будет, — говорил он. — Болгарский народ с нетерпением ждет подхода Красной армии, чтобы с ее помощью свергнуть царское правительство и установить власть Народно-освободительного фронта.

Советские войска болгары встретят не огнем артиллерии и пулеметов, а по нашему старому славянскому обычаю — хлебом и солью.

Что же касается правительственных войск, то вряд ли они рискнут вступить в бой с РККА. По моим данным, почти во всех частях армии проводится большая работа нашими людьми. В горах и лесах — значительные партизанские силы. Они не сидят без дела и готовы спуститься с гор и поддержать народное восстание».

К моменту вступления советских войск на болгарскую территорию вооруженное восстание в стране уже было в разгаре. Его непосредственная подготовка началась еще 26 августа, когда ЦК БРП в специальном циркуляре выдвинул задачу немедленного свержения профашистского правительства и образования правительства Отечественного фронта.

6 сентября на призыв антифашистских сил откликнулись вокзальные рабочие и работники трамвайных линий в Софии, устроившие бессрочную забастовку. На следующий день массовая политическая стачка охватила табачников и железнодорожников Пловдива, быстро распространившись и на другие предприятия. Волнения стремительно перекидывались на остальные крупные города. Восставшие вламывались в тюрьмы и выпускали на волю узников профашистского режима. Одновременно населенные пункты забирали под контроль активизировавшиеся партизанские отряды прокоммунистической направленности.

Вышедшие из подполья активисты организовывали митинги, агитируя население подключаться к борьбе с действующей властью и разъясняя причины вторжения Красной армии на территорию Болгарии.

Партизаны спускались с гор и вливались в демонстрации, формируя основное вооруженное ядро восстания.

Кульминация событий пришлась на ночь с 8 на 9 сентября. В 2 часа 15 минут восставшие военные, придерживавшиеся левых и антифашистских взглядов, а также партизаны и боевые дружины пошли в согласованное наступление и заняли важнейшие стратегические объекты Софии. Один за другим в их руки перешли главпочтамт и телеграф, вокзалы, радиостанция и здание МВД. Уже к 4 утра все основные административные и коммуникационные узлы в столице находились под управлением сил Отечественного фронта.

Многие представители правительства Муравиева подверглись аресту. Вместо старого кабинета было объявлено о начале работы правительства Отечественного фронта под руководством лояльного коммунистам Кимона Георгиева. В 6:25 новый премьер прочитал по радио обращение к болгарскому народу, в котором сообщалось о «свержении фашистской власти и об установлении власти Отечественного фронта», и объявил состав нового кабинета.

«Известие о победе народного восстания мы получили быстро, — отмечал генерал Штеменко. — Вместе с ним поступило сообщение о создании нового Совета министров во главе с Георгиевым. Правительство назначило делегацию для заключения перемирия с СССР. В стране восстанавливались политические свободы; члены бывшего правительства, проводившие антинародную политику, подлежали аресту».

«8 сентября мы вошли в Варну, а 9 сентября в Бургас и другие районы, — вспоминал маршал Жуков. — При подходе наших черноморских военно-морских сил к болгарским портам и выброске воздушного десанта немцы (успев, однако, потопить свои суда) были захвачены нашими моряками в плен. Болгарский народ, руководимый своей Рабочей партией, 9 сентября сверг профашистское правительство и образовал демократическое правительство Отечественного фронта, которое обратилось к Советскому правительству с предложением о перемирии. Государственный Комитет Обороны незамедлительно дал указание Ставке приостановить продвижение наших войск в Болгарии.

Согласно указанию Верховного Главнокомандования, в 21 час 9 сентября мы закончили движение войск и расположились в назначенных районах.

Было радостно сознавать, что в этой «войне» не было жертв ни с той, ни с другой стороны. Такая «война» явилась ярким проявлением освободительной миссии Красной армии. Она продемонстрировала действенную силу трудящихся масс в уничтожении антинародных режимов».

10 сентября вместо царской полиции была создана народная милиция. Ее руководство и личный состав сформировали партизаны. На следующий день в Софию из Бухареста прилетел советский самолет с делегацией штаба 3-го Украинского фронта для организации советской базы в Болгарии.

Верховный суд чуть позже вынес смертные приговоры трем бывшим регентам, восьми советникам царя Бориса III и 22 министрам. Четверо подсудимых были осуждены на пожизненное заключение, двое на 15 лет. В общей сложности в Софии и других городах состоялись более 130 массовых процессов, рассмотревших дела свыше 11 тыс. подсудимых.

К смерти были приговорены 2618 человек. Остальные получили различные сроки тюрьмы или добились оправдания.

События 75-летней давности, на протяжении десятилетий именовавшиеся в Болгарии «социалистической революцией», называются теперь «государственным переворотом». Современные болгарские историки утверждают, что жертвами восстания и последующих репрессий против представителей свергнутого режима могли стать от 20 до 40 тыс. человек.