Снять боль: медики рассказали о пользе водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей. Такие компрессы помогают снимать отеки, а также согревают больную область.

Рецепт прост — водка смешивается с медом, этот состав наносится на больное место и укутывается целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами.

Медики рекомендуют держать такой компресс как можно дольше. Оптимальное количество времени – два часа.

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Между диагнозом «остеохондроз» в России и других странах есть существенная разница. В подавляющем большинстве развитых стран остеохондроз — это семейство заболеваний суставов у детей и подростков, а также быстрорастущих животных.

Он связан с прерыванием кровоснабжения кости и проявляется локализованным некрозом.

Остеохондроз у взрослых людей становится последствием остеохондроза юношеского.

В России же остеохондрозом называют дегенеративно-дистрофическое поражение тканей позвоночника, которое приводит к изменению формы и стиранию межпозвоночных дисков, тел позвонков и поверхностей суставов.

Считается, что именно эти изменения и вызывают боль в спине.

Остеохондроз в России диагностируется на основании жалоб на боль и рентгенограммы, КТ или МРТ, показывающие деформацию позвонков. Так как определенные изменения в позвоночнике есть практически у всех людей, далеко не все специалисты согласны с тем, что причиной болевого синдрома становятся именно они. Еще в 1984 году профессор рентгенологии Павел Жарков утверждал: «неврологические расстройства не могут быть объяснены только наличием остеохондроза позвоночника и степенью его выраженности».

В 2003 году он также отмечал, что «по существу остеохондроз является процессом старения — своеобразного или преждевременного. Это не болезнь, а медленно развивающееся патоморфологическое состояние, такое же, как поседение, облысение, старческое изменение кожи и т. п.» и «неврология попала сама в тупиковую ситуацию и завела за собой всю медицину из-за умозрительных и надуманных концепций и теорий о вине позвоночника вообще и остеохондроза с грыжами дисков в частности».

Таким образом, остеохондроз стал диагностической «помойкой», куда попадает множество симптомов от болей в спине до нарушения движений, «мурашек», похрустываний и покалываний и даже шума в ушах.

Симптомы, которые в России считаются признаками остеохондроза, в других странах относят к целому спектру синдромов, называемых дорсопатиями.

Чаще всего они обусловлены механическими повреждениями из-за перенапряжения мыщц и связок. Около 10% приходится на грыжи, дегенерацию и дистрофию позвонков. В редких случаях они вызваны туберкулезом или появлением опухолей.

Дорсопатии свойственны человеку из-за прямохождения и малоподвижного образа жизни — сегодня, когда в крупных городах большинство людей работают в офисах или заняты тяжелым физическим трудом, позвоночник страдает от перенапряжения из-за неправильной позы или излишних нагрузок.

«Лечить» дорсопатии магнитотерапией, гирудотерапией, иглоукалыванием и другими популярными при остеохондрозе практиками бесполезно. Физиотерапия и лечебный массаж также не приносят эффекта.

При острой боли можно использовать курсовой прием нестероидных противовоспалительных препаратов в виде таблеток или капсул (мази с НПВС не проникают глубже подкожной клетчатки) и миорелаксантов. При хронических возможно применение антидепрессанта амитриптилина — он используется также для борьбы с болью. Также вне острого периода при длительных хронических болях полезна ЛФК. Вне обострений рекомендована умеренная физическая активность.

В особенно острых случаях, когда боль настолько сильна, что человек не может даже ходить, могут применяться блокады — введение местных анестетиков прямо в больной сустав.

Это повреждает нерв, но боль отступает практическим моментально.

Оперативное лечение требуется крайне редко — грыжами обусловлено не более 1-3% болей в спине.