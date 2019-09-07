«Речь идет об эпидемии»: американцы умирают от вейпов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты. Министерство здравоохранения США призвало людей отказаться от электронных испарителей из-за загадочной болезни, связанной с их использованием, сообщает издание The WSJ.

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Всего зарегистрированы 450 случаев болезни в 33 штатах.

«Очевидно, что речь идет об эпидемии, требующей срочных ответных мер», — говорит доктор Дэвид Кристиани из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США занялись расследованием таинственной болезни, сразившей вейперов. Многие случаи оказались также связаны с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола.

Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса.

Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол.

Специализированное лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

Изначально электронные сигареты и вейпы преподносились как способ бросить курить или хотя бы уменьшить вред от пагубной привычки. Однако в последние годы они стали крайне популярны у школьников и молодежи. Так, в США во время опроса в 2018 году 21% старшеклассников признался в использовании вейпов в течение последнего месяца, в то время как в 2017 году таковых насчитывалось лишь 11%.

Министерство здравоохранения и социальных служб США привело результаты исследований, показывающих, что в жидкостях для электронных сигарет содержатся различные химические элементы и металлические частицы, долгосрочное воздействие которых на здоровье пока не изучено. Ученые подчеркивают, что использующие электронные испарители молодые люди чаще других начинают затем курить обычные сигареты.

Кроме того, ученые из Гарварда изучили 75 популярных марок одноразовых картриджей для электронных сигарет и жидкостей для перезаправляемых вейпов и

обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов, которые вызывают астму, воспаление и снижают функцию легких, примерно в 30% и 80% из них соответственно.

При этом бактериальные токсины чаще присутствовали в вейпах с фруктовым вкусом, а следы грибков — в наполнителях с ароматом табака и ментола.

Также американские исследователи заявляют, что пары ароматизированных жидкостей для электронных сигарет содержат опасные уровни канцерогенных химических соединений. Как поясняют ученые, токсичные альдегиды, такие как формальдегид, образуются не из-за непосредственно испарения, а из-за химического распада ароматизированной жидкости во время быстрого нагревания, которое происходит в вейпах.

По словам авторов работы, по концентрации альдегидов электронные сигареты сравнимы с обычными сигаретами.

В начале сентября 2019 года в американском штате Мичиган использование большинства ароматизированных жидкостей для электронных сигарет было запрещено. Запрет касается продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол. Он не распространяется на электронные сигареты со вкусом табака.

Также запрещено использование таких слов, как «чистый», «безопасный» и «здоровый» в описании жидкостей, так как они могут ввести в заблуждение. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выразил надежду, что эта мера оградит молодое поколение от вредного воздействия вейпов.

Как показали более ранние исследования, использование вейпа повышает риск перехода на сигареты. Так, за полгода наблюдения за юными вейперами ученые выяснили, что 25% из них стали регулярно курить сигареты, еще 21% — покуривать время от времени.

Для сравнения: доля пристрастившихся к сигаретам школьников среди тех, которые не увлекались вейпингом, составила всего 2%.

Однако тем, кто хочет бросить курить, вейпы все же могут стать подспорьем. В 2017 году американские исследователи выяснили, что люди, которые перешли на электронные сигареты, предпринимали больше попыток бросить курить, чем те, кто вейпами не пользовался (65% против 40%), и им чаще удавалось отказываться от табака.

Кроме того, электронные испарители не дают бывшим курильщикам потолстеть. В среднем человек, отказавшийся от сигарет, набирает около 5 кг за первый год — в его организм больше не поступает никотин, подавляющий чувство голода.

Частично эта проблема решается с помощью никотинозаместительной терапии, при которой никотин поступает в организм с помощью таблеток, пластырей, спреев, жевательных резинок. Основываясь на предыдущих исследованиях, посвященных влиянию табака на тело и связи между вкусом и ароматом и сытостью, исследователи полагают, что использование электронных испарителей может стать альтернативой терапии — с их помощью можно осуществить плавный переход с жидкостей с высоким содержанием никотина на безникотиновые, а затем и вовсе от них отказаться.