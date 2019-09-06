15 минут ужаса: Индия садится на Луну. LIVE

Вообще, за стартом следит вся Индия. Поучаствовать в мероприятии приехал премьер Нарендра Моди. Что тут еще скажешь... Надеемся, что это будет триумф. А Россия в это время спускает с орбиты своего антропоморфного робота Федора.

Простите, но индийская затея нам показалась интереснее!