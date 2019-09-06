15 минут ужаса: Индия садится на Луну. LIVE

Американская антенна NASA Deep Space Network потеряла связь с аппаратом. Все ждут официального сообщения. Неужели миссию постигнет участь израильского аппарата, который разбился летом??
Вся страна замерла в ожидании...
Так следит за происходящим глава государства.
Высота 20 километров.
Вообще, за стартом следит вся Индия. Поучаствовать в мероприятии приехал премьер Нарендра Моди. Что тут еще скажешь... Надеемся, что это будет триумф. А Россия в это время спускает с орбиты своего антропоморфного робота Федора.
Простите, но индийская затея нам показалась интереснее!
3 минуты до начала снижения!
Маневр снижения начнется уже через несколько минут. Трансляция из ЦУПа началась и мы можем насладиться национальным колоритом обстановки! В посадке участвуют красиво одетые индийские женщины.
Сразу два обстоятельства делают эту посадку уникальной. Это не только первая для индийской космонавтики попытка мягкой посадки на Луну (привет, Роскосмос!). Это первая попытка посадить научный зонд на южном полюсе Луны.
Индийская организация космических исследований (ISRO) проинформировала об успешном выведении на орбиту аппарата «Чандраян-2», который должен доставить на спутник Земли луноход, 22 июля. «Ракета-носитель GSLV Mk III-M1 успешно вывела космический аппарат «Чандраян-2» на околоземную орбиту», — такое сообщение появилось в «твиттере» ISRO.
Если попытка окажется успешной, Индия станет четвертой страной, сумевшей посадить свой космический аппарат на поверхность ествественного спутника Земли – после России (СССР), США и Китая. Поэтому запасаемся попкорном и желаем удачи индийскому зонду! Как ранее сказали в руководстве индийской миссии, вся посадка займет 15 минут, и это будут 15 минут ужаса!
Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в ближайшие полтора часа мы предлагаем вам вместе последить за важным космическим событием. Этой ночью Индия попытается мягко посадить на Южном полюсе Луны свой посадочный аппарат. «Чандраян-2».