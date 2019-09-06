«Надо вмешаться»: зачем Путин едет на космодром. LIVE

Путин летит на космодром Восточный решать проблемы — онлайн

Владимир Путин едет на космодром Восточный, чтобы вмешаться в решение проблем с его строительством. На космодроме президента России встретит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. За заявлениями и решениями, которые примут на космодроме, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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11:21

В связи с приездом президента с пяти часов утра в пятницу федеральная трасса «Амур» находится под пристальным наблюдением сотрудников полиции и спецслужб, пишет издание «Зейские огни».

10:57

Судя по данным сайта госзакупок, полет Рогозина на Восточный на Ту-134 дочерней авиакомпании «Космос» обойдется в более 9,7 млн рублей. Во время поездки делегация также сделает остановку в Омске, где состоится рабочий визит на производственное объединение «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева».

В самой открытой российской госкоропорации, как называет Роскосмос Дмитрий Рогозин, таких подсчетов не любят. После февральского полета Рогозина за 6 млн рублей на Урал, где из-за невыплаты зарплаты бунтовали рабочие одного из предприятий Роскосмоса, в Роскосмосе назвали подсчеты трат на авиаперелеты «инсинуациями отдельных СМИ».

10:38

Сам Рогозин уже на Восточном, накануне он в очередной раз осмотрел ход строительства второй очереди космодрома.

10:26

Путин отправился на космодром прямо с Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором он принимал участие. Тема проблем на космодроме была затронута Путиным и сегодня, во время встречи с представителями общественности региона.

«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - сказал он на встрече.

10:15

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня Владимир Путин посещает новый российский космодром Восточный, проблемы не котором потребовали участия главы государства. Уже понятно, что Роскосмос сам не справляется с этими трудностями, поэтому сегодня стоит ожидать важных новостей с едва ли не главной стройки страны. «Газета.Ru» будет внимательно следить за поездкой президента и рассказывать о новостях с космодрома в режиме онлайн.