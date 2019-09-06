«Надо вмешаться»: зачем Путин едет на космодром. LIVE

Судя по данным сайта госзакупок, полет Рогозина на Восточный на Ту-134 дочерней авиакомпании «Космос» обойдется в более 9,7 млн рублей. Во время поездки делегация также сделает остановку в Омске, где состоится рабочий визит на производственное объединение «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева».

В самой открытой российской госкоропорации, как называет Роскосмос Дмитрий Рогозин, таких подсчетов не любят. После февральского полета Рогозина за 6 млн рублей на Урал, где из-за невыплаты зарплаты бунтовали рабочие одного из предприятий Роскосмоса, в Роскосмосе назвали подсчеты трат на авиаперелеты «инсинуациями отдельных СМИ».