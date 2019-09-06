«Надо вмешаться»: зачем Путин едет на космодром. LIVE

В связи с приездом президента с пяти часов утра в пятницу федеральная трасса «Амур» находится под пристальным наблюдением сотрудников полиции и спецслужб, пишет издание «Зейские огни».
Судя по данным сайта госзакупок, полет Рогозина на Восточный на Ту-134 дочерней авиакомпании «Космос» обойдется в более 9,7 млн рублей. Во время поездки делегация также сделает остановку в Омске, где состоится рабочий визит на производственное объединение «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева».
В самой открытой российской госкоропорации, как называет Роскосмос Дмитрий Рогозин, таких подсчетов не любят. После февральского полета Рогозина за 6 млн рублей на Урал, где из-за невыплаты зарплаты бунтовали рабочие одного из предприятий Роскосмоса, в Роскосмосе назвали подсчеты трат на авиаперелеты «инсинуациями отдельных СМИ».
Сам Рогозин уже на Восточном, накануне он в очередной раз осмотрел ход строительства второй очереди космодрома.
Путин отправился на космодром прямо с Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором он принимал участие. Тема проблем на космодроме была затронута Путиным и сегодня, во время встречи с представителями общественности региона.
«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - сказал он на встрече.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня Владимир Путин посещает новый российский космодром Восточный, проблемы не котором потребовали участия главы государства. Уже понятно, что Роскосмос сам не справляется с этими трудностями, поэтому сегодня стоит ожидать важных новостей с едва ли не главной стройки страны. «Газета.Ru» будет внимательно следить за поездкой президента и рассказывать о новостях с космодрома в режиме онлайн.