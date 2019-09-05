Зависит на четверть: как гены влияют на гомосексуальность

Генетические особенности определяют сексуальную ориентацию примерно на четверть, считает международная группа исследователей под руководством Андреа Ганна из Массачусетской больницы в Бостоне. Ученые отмечают, что нет единого «гей-гена», но есть ряд генетических вариантов, связанных с сексуальным поведением. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Реклама

В 1993 году американский генетик Дин Хамер исследовал семьи, в которых рождались гомосексуалы, и нашел связь между ДНК-маркерами на Х-хромосоме и мужской сексуальной ориентацией. Позднее некоторые ученые подтвердили его выводы, что и стало базой для теории о генетических корнях сексуальной ориентации.

До сих пор, впрочем, так и не удалось найти какой-то определенный «гей-ген» — разные исследователи связывают гомосексуальность с различными генами.

Например, в 2017 году ученые сравнили геномы гомосексуальных и гетеросексуальных мужчин и нашли различия в нескольких генах, связанных с развитием мозга, в частности гипоталамуса, и щитовидной железы.

Кроме того, на ориентацию влияет «эффект старшего брата», при котором чем больше у мужчины старших братьев, тем выше его шанс оказаться гомосексуалом (это связано с иммунными реакциями матери на очередную беременность мальчиком) и другие внутриутробные факторы развития.

Авторы работы изучили геномы 409 тыс. человек 40-69 лет, зарегистрированных в крупном британском хранилище генетической информации UK Biobank, и 68,5 тыс. человек, использующих американский сервис расшифровки генома 23andMe.

Участников исследования также спрашивали о поле их партнеров. Оказалось, что среди пользователей 23andMe около 19% хотя бы раз вступали в гомосексуальные контакты, а среди пользователей Biobank — 3%. Ученые предполагают, что такая разница в результатах обусловлена культурными различиями. Или же, возможно, сервис 23andMe по какой-то причине более привлекателен для гомосексуалов.

В своей работе ученые использовали почти в 100 раз больше геномов, чем в любом из предшествующих исследований связи генетики и гомосексуальности. Единого гена, отвечающего за гомосексуальность, исследователи не нашли и в этот раз.

Тем не менее, они установили, что около 25% случаев гомосексуальности имеют определенные корреляции с особенностями генома.

Предрасполагающие к однополым отношениям комбинации генов оказались связаны с половыми гормонами и обонянием. Изначально исследователи отвели роли генетики 32%, но не смогли оценить вклад определенных генетических комбинаций.

«Мы знаем, что запах сильно связан с сексуальным влечением, но его связь с типом сексуального поведения неясна», — отмечает автор исследования Андреа Ганна.

При этом для мужчин и женщин совпадала лишь часть генетических последовательностей. Остальные же были связаны только с мужской или женской гомосексуальностью.

После этого исследователи попытались с помощью анализа генетических вариантов определять сексуальную ориентацию людей, но потерпели неудачу — этой информации оказалось слишком мало.

«Сексуальную ориентацию человека невозможно определить по геному, — рассказывает генетик Бенджамин Нил. — Однако генетика все равно остается важным для фактором полового поведения».

Одна из целей ученых, ищущих «гей-ген» — использовать информацию о нем, чтобы определять сексуальную ориентацию человека как можно раньше. ЛГБТ-активисты, в свою очередь, переживают, что такая возможность приведет к селективным абортам и генетическому редактированию эмбрионов с целью избавиться от детей с «неправильной» ориентацией.

Но определение сексуальной ориентации по геному вряд ли станет возможным, считает Нил. «Генетический тест на вероятность возникновения у человека влечения к своему полу не сработает, — говорит он. — Невозможно предсказать сексуальное поведение человека по его геному».

Исследователи переживают, что результаты их работы могут быть восприняты неправильно. Так, генетик Стивен Райли полагает, что такие данные развяжут руки сторонникам теории о «свободном выборе» сексуальной ориентации и приверженцам «лечения» гомосексуальности.

«В популяции нет единого генетического варианта, который бы оказывал существенное влияние на сексуальную ориентацию. Скорее, мы видим, что существует очень большое количество вариантов, которые имеют некоторые ассоциации, — отмечает генетик Дэвид Кертис. — Но даже если гомосексуальность генетически не детерминирована, это не означает, что она не может быть неотъемлемой частью личности человека».

«Это естественные и нормальные различия, существующие у нашего вида, и эта работа подтверждает, что не надо пытаться «вылечить» гомосексуальность», — считает старший научный сотрудник 23andMe Фа Сатирапонгсасути.

«Я надеюсь, что наука поможет рассказать людям о том, что гомосексуальное поведение естественно и нормально. Отчасти оно прописано в наших генах, отчасти определяется окружающей средой. Это часть нашего вида, часть того, кто мы есть»,

— говорит Нил.

Кроме того, оказалось, что гомосексуалы чаще имеют генетические вариации, предрасполагающие к рискованному поведению, депрессии, биполярному и тревожному расстройствам, одиночеству и открытости новому опыту. Исследователи подчеркивают, что из этого не следует, будто именно эти особенности приводят к гомосексуальности, равно как и наоборот.