«Извините»: ученые поставили крест на Нэсси

Знаменитое на весь мир чудовище шотландского озера Лох-Несс могло быть всего лишь на всего гигантским угрем. К такому неожиданному выводу пришли новозеландские ученые, попытавшиеся каталогизировать ДНК всех живущих в этом водоеме животных. Проведя анализ ДНК, исследователи исключили возможность обитания в нем каких-либо крупных животных, способных подходить по описанию на знаменитого монстра.

Ими не были найдены никакие свидетельства присутствия в озере доисторических рептилий-плезиозавров или крупных осетровых рыб,

которых могли принять за Нэсси впечатлительные шотландцы. Также не оправдались надежды обнаружить в водоеме сомов или гренландских акул, которыми пытались объяснить легенду. О результатах исследований сообщает BBC, впрочем никаких официальных результатов исследований пока не публиковалось.

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Тем не менее, ученым удалось выделить ДНК европейских угрей, молодые особи которых заходят в шотландские реки и озера, преодолев порядка пяти тыс. километров из Саргассова моря, где они обычно размножаются.

«Люди любят загадки, и мы использовали науку, чтобы добавить еще одну страницу в повесть о лох-несской тайне, — рассказал Нейл Геммел, автор проекта из Университета Отаго (Новая Зеландия). – Мы не смогли найти каких-либо признаков животного, которое хоть отдаленно, но напоминало бы его в наших данных ДНК.

Так что, извините, но я не думаю, что идея о плезиозавре может быть подкреплена данными, которые мы получили».

По словам исследователя, версия об угре вполне жизнеспособна, так как его ДНК встречается в водах озера в больших количествах. «ДНК угря встречается в весьма больших количествах. Угри в Лох-Нессе водятся в изобилии, их ДНК встречаются почти во всех исследованных местах, — пояснил Геммел. – Впрочем, наши данные не говорят об их размерах, но их огромное количество говорит о том, что мы не можем не принимать в расчет вероятность, что в Лох-Нессе могут быть гигантские угри. Таким образом, мы не можем исключать возможность, что гигантские угри могут быть лох-несским монстром, которого люди видели и в которого верили».

Проект по классификации животных озера стартовал в 2018 году. «Газета.Ru» рассказывала, что, используя всемирную известность шотландского озера Лох-Несс, международная группа ученых намерена привлечь внимание к его научному исследованию и если не открыть тайну таинственного чудовища, то хотя бы продвинуться в определении нынешних обитателей водоема.

Сегодня образ Несси стал полуанекдотичным, им скорее пользуются для привлечения туристов в этот регион Шотландии, однако ученые под руководством Нейла Геммела из Университета Отаго (Новая Зеландия) начали проект по изучению всего живого в знаменитом озере в надежде дать ответ на вопрос о происхождении этих легенд.

Для этого они прибегнут к инновационному методу environmental DNA (eDNA), или «ДНК из окружающей среды».

Этот метод основан на изучении генетического материала, который оставляют различные существа вследствие своей жизнедеятельности. Такими следами могут служить кожа,

чешуя, слизь, моча, другие выделения и продукты разложения живых организмов.

«Какое бы животное ни двигалось через ареал своего обитания, оно оставляет позади себя мельчайшие фрагменты ДНК из кожи, чешуек, перьев, шерсти, экскрементов и мочи», — пояснил автор проекта Геммел в интервью изданию New Zealand Herald. — Эта ДНК может быть поймана, секвенирована и затем использована для идентификации этого существа путем сравнения полученной последовательности с массивными базами данных известных ДНК сотен тысяч разных организмов.

Если точное совпадение не будет обнаружено, мы можем выяснить, с каким древом жизни она совпадает». Для сбора ДНК ученые планируют взять триста образцов воды из разных мест озера на разных глубинах. Затем они отфильтруют органику и извлекут ДНК, секвенируя ее с помощью современных технологий.

Легенды о таинственном существе, живущем в водоеме, насчитывают почти тысячу лет. Первыми, кто рассказал о нем миру, были римские легионеры. А первое письменное упоминание о чудище относится к VI веку нашей эры.

Лох-Несское чудовище, каким его описывают легенды, напоминает длинношеее пресмыкающееся с одним или двумя горбами, по виду похожее на плезиозавтров, обитавших в доисторические времена.

Если такой монстр и существовал, теоретически он мог оставить следы своей ДНК или своего присутствия в воде озера. Сам Геммел, профессор генетики в Университете Отаго, еще год назад сомневался,, что его команде удастся найти какие-либо кусочки ДНК древнего морского пресмыкающегося. Как бы то ни было, он был готов к любым неожиданностям и открытиям.

«Я не верю в идею монстра. Но я открыт для мысли о том, что есть вещи, которые только предстоит обнаружить и полностью осознать. Возможно, они станут биологическим объяснением некоторых историй. Крупные рыбы наподобие зубаток или осетров ранее предлагались в роли подходящих кандидатов для объяснения мифа о монстре, и мы можем проверить эту идею, равно как и другие», — считает ученый.