Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые вступил в заочную полемику с вышестоящим чиновником — вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

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Ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Борисов выступил с критикой Роскосмоса, заявив, что темпы строительства космодрома Восточный «не устраивают всех». Он рассказал, что был на стройке в июле, при этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома по-прежнему не удовлетворительны. По мнению чиновника, курирующего в правительстве космическую отрасль, не исключено,

что подрядчиком строительства космодрома может стать создаваемая сейчас в структурах Минобороны публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс».

Роскосмос расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный в январе 2019 года. Такое решение было принято по итогам совещания у российского премьер-министра Дмитрия Медведева о финансово-экономическом состоянии госкорпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций.

«Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается», — сказал тогда Борисов.

Другим объектом критики со стороны вице-премьера стала новая российская ракета «Ангара», которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика – Минобороны.

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик.

Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», - сказал Борисов. По его словам, «из-за срывов Роскосмоса по «Ангаре» было потеряно много времени».

Вскоре после выхода интервью профильного вице-премьера Рогозин написал в своем твитере о том, что «сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона».

А в ответ на замечание одного из подписчиков о критике со стороны Борисова Рогозин написал:

«А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле».

А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) September 2, 2019

Свои нынешние посты Рогозин и Борисов заняли в мае 2018 года, до этого Борисов был замминистра обороны, Рогозин же занимал его нынешнюю должность вице-премьера по ОПК.

В июле стало известно, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара» отстает от запланированных производственных сроков. «Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель «Ангара-А5») до одного года (вторая ступень ракеты-носителя «Ангара-1.2»), — говорилось в приказе, который подписал руководитель филиала Центра Хруничева, директор ПО «Полет» Виктор Шулико.

Омский завод-изготовитель ракет «Ангара» ПО «Полет» (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя «критической» и указал факторы, которые привели к задержке производства.

Ранее начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков сообщил, что первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о новых препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный. Так, чиновник удивился из-за статистических данных, согласно которым в год на Восточном должно быть 310 солнечных дней. «…может, климат поменялся. Заливает котлованы», — сказал Рогозин. Он уточнил, что дожди идут уже месяц, и назвал происходящее «большой бедой».

Коррупция и постоянные срывы сроков при строительстве космодрома Восточный стала одним из главных обвинений госкорпорации Роскосмос в неэффективности.

Так, в мае 2018 года трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. По данным следствия, в 2012–2013 годах они растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

«За растрату средств при строительстве космодрома «Восточный» осуждены экс-начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев, директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО «Стройконструкция» Николай Шкадин.

Приговоры — от 6,5 до 7,5 лет колонии общего режима», — говорилось в сообщении СК.

На фоне антикоррупционных расследований Роскосмос столкнулся с проблемой переноса сроков достройки космодрома, за что получил нагоняй от президента. «Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего. Реалистично подойти нужно», — отметил президент.

Этот же упрек был высказан главой правительства Дмитрием Медведевым, заявившим, что нынешняя динамика строительства не позволяет подготовить его к запуску тяжелой ракеты в 2021 году. «Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — сказал Медведев.

В начале года глава правительства выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса, по сути повторив основные претензии к госкорпорации, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать.

«Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году,

надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации Роскосмос.