Рак и диабет: чем болеют мировые лидеры

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

Буквально накануне премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис официально признал, что у него обнаружен рак.

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Лимфома находится на первой стадии, и политик рассчитывает ее победить. Сквернялис рассказал, что циклы лечения назначены на сентябрь и октябрь. «Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно», — сказал он.

Сквернялис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов.

Проблемы со здоровьем случаются у лидеров разных стран, разных возрастов и пола. Однако зачастую недуги им удается скрывать от публики, пока их проявление не становится заметно окружающим или они не начинают мешать работе.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Тряска канцлера Германии Ангелы Меркель стала одной из главных общественно-политических тем, обсуждаемых мировыми СМИ уходящим летом. Меркель уже трижды трясло на публике на протяжении нескольких недель, и ее недуг заставил немецкую прессу нарушить негласное табу на обсуждение здоровья высших лиц государства. Первый раз Меркель списала дрожь на обезвоживание, потом и вовсе отказалась комментировать свое состояние, отвечая, что с ней все в порядке.

Врачи, видевшие кадры, на которых Меркель трясет, выдвигали разные версии —

от побочных эффектов лекарств до диабета и патологий щитовидной железы.

А немецкий невролог Уве Янке предположила, что германский лидер страдает от ортостатического тремора — редкого и малоизученного заболевания. В этом состоянии в теле происходят быстрые сокращения мышц, чаще всего это случается в положении стоя.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Летом 2007 года у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе утренней молитвы в мечети повысился уровень сахара в крови, вследствие чего глава государства потерял сознание. По словам очевидцев, при виде произошедшего некоторых присутствующих «охватила паника».

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь. Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления из-за повышения уровня сахара в крови.

«У меня были небольшие проблемы с давлением, связанные с моим сахарным диабетом.

Хвала Аллаху, сейчас я в порядке», — пояснил президент.

Президент Чехии Милош Земан

Аналогичные проблемы со здоровьем и у нынешнего президента Чехии Милоша Земана — у него диагностировали диабет и неврологические расстройства. Ранее в связи с выявленными заболеваниями врачи запретили президенту Земану употреблять алкоголь и курить. Сообщалось, однако, что президент не намерен отказываться от алкоголя и сигарет.

«Вместо обычных 50-60 сигарет господин президент будет выкуривать всего 20 и выпивать стакан вина за обедом», — говорил пресс-секретарь Земана.

Как писали в 2013 году чешские СМИ, основная причина плохого самочувствия чешского президента — в его ноге. Из-за проблем с пальцем на ноге президенту с трудом дается ходьба по лестнице,

поэтому он старается избегать ступенек и ходит с тростью.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд

Много сообщений в прессе было о неважном здоровье 83-летнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда, который стал монархом после смерти в 2015 году его брата короля Абдаллы. В западной прессе появлялись сообщения, что король пережил как минимум один инсульт и потерял подвижность левой руки. Информация о недугах короля является непроверенноц из-за закрытости режима в стране. Слухи о том, что король страдает болезнью Паркинсона и деменцией, ранее опровергались саудовскими властями.

Тем не менее наблюдатели заметили, что в последние годы выступления короля стали короче, сократились встречи с иностранными представителями.

«Недавно, как сообщалось, король спросил ливийскую делегацию о здоровье Муаммара Каддафи, после чего помощники королевского суда прервали встречу»,

— говорилось в январской статье Брукингского института США.

Аятолла Хаменеи

Неоднократно в прессе появлялись сообщения о неважном здоровье аятоллы Али Хаменеи. В 2015 году несколько арабских СМИ сообщили о том, что иранский лидер находится в критическом состоянии после проведенной операции.

Кроме того, в западных СМИ нередко возникают сообщения о том, что у Хаменеи рак.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Закрытость режима не позволяет точно подтвердить и проблемы со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщения о диабете и повышенном кровяном давлении у него стали появляться в 2009 году. Известно, что Ким Чен Ын заядлый курильщик и страдает избыточным весом. В 2015 году южнокорейские правительственные источники сообщили, что за пять лет руководитель страны набрал 30 килограмм и

его вес составляет 130 килограммов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Мало что известно о проблемах со здоровьем у белорусского президента Александра Лукашенко. В 2018 году украинских СМИ появилась информация о том, что президент Белоруссии был госпитализирован с инсультом, в связи с чем не выполнял свои обязанности с 28 июля и отменил все встречи.

В свою очередь в пресс-службе президента заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в этот период.

«Не дождетесь», — сказал сам президент.