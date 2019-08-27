Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора

Космический корабль «Союз МС-14» со второй попытки смог пристыковаться к модулю «Звезда» Международной космической станции после неудачной стыковки несколькими днями ранее.

Реклама

Вскоре после успешной операции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически снял с госкорпорации ответственность за отказ оборудования.

По его словам, аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией (МКС),

эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

«Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск») не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства», — сказал Рогозин, находясь в российском ЦУПе в Королеве во время повторной стыковки.

Накануне в ЦУПе было принято решение, что члены экипажа МКС не будут ремонтировать систему «Курс» до стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором. Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров. «Рвать разъемы и влезать в схему давайте мы не будем… Мы вчера поработали, там, как говорится, «полный мармелад», — сказал Соловьев.

По словам Рогозина, по итогам случившегося он решил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов.

«Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним», — сказал Рогозин.

«Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация показала, что это решение абсолютно актуально», — отметил он.

Как сообщалось ранее, на борту пристыковавшегося корабля находится человекоподобный робот российской разработки, который должен стать помощником экипажа станции. Однако в минувшую субботу «Союз МС-14» не смог пристыковаться к модулю «Поиск» МКС. В NASA сообщали, что причаливание «Союза МС-14» тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы «Курс» на борту МКС.

Судьба этого корабля с минувшей субботы привлекала внимание российских и зарубежных СМИ и специалистов, поскольку это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену «Союзам-ФГ», а на борту находился робот Федор, которого в случае нестыковки вместе со всем полезным грузом пришлось бы,

вероятно, утопить в океане.

Согласно решению комиссии, накануне состоялась перестыковка пилотруемого корабля «Союз МС-13» со стыковочного узла модуля «Звезда» на модуль «Поиск», чтобы освободить более удобное место для повторной стыковки «Союза МС-14».

Отправка дорогого, тяжелого и по сути мало что умеющего робота на МКС ранее вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди экспертов, многие из которых отмечают бесполезность подобной траты денег.

«Робот, который создавался для МЧС, оказался совершенно бесполезным, и использовался для всякой ерунды типа стрельбы с двух рук в тире, под умиление дебилов. Потом его решили «продать» президенту как долгожданный прорыв в космонавтике, и для этого отправить в космос, — прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. — Если бы на борту был экипаж, космонавты перешли бы на ручное управление и сами состыковали корабль со станцией.

Но на борту куча бесполезного железного хлама».

«Федор» был создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетел на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».

Создание робота обошлось примерно в 300 млн рублей.

Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор «Андроидная техника», рассказывал, что в конструкции робота множество иностранных комплектующих, которые не удалось заменить российскими: «Из двигателей, которых всего 48, российских — 32. Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные.

Редукторы пока, к сожалению, немецкие.

Датчики — есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника — тоже, к сожалению, иностранная».