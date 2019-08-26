«Есть касание!»: Федор причалил к МКС. LIVE

Кстати, заговорил и сам многострадальный робот Федор, который до запуска был очень активным в твитере, а после отказа и потока едких замечаний как воды в рот набрал и с 22 августа, когда назвал Рогозина «товарищем Генеральным», не проронил ни слова.
В настоящее время экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между кораблём и станцией.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин следит за происходящим и выкладывает ролики из ЦУПа с свой твитер.
Стыковка состоялась, когда станция пролетала над территорией восточной Монголии.
Есть касание! Корабль «Союз» наконец-то пристыковался к станции.
«Я ему принесла радиограмму за два дня как они ее обсуждать начали», – ворвалась в эфир неожиданная реплика некой русской женщины. Кажется, это была переводчица. После этого в эфире воцарилась тишина, американский комментатор не нашелся, что сказать.
20 метров до станции. «По сообщениям из российского ЦУПа в Королеве все прохожит нормально», — сообщает американский диктор.
В настоящее время расстояние от корабля до модуля «звезда» составляет 145 метров.
Трансляция происходящего на МКСначалась на сайте Роскосмоса и NASA, традиционно с комментариями NASA — в Роскосмосе, как и накануне и всегда, не предпочитают комментировать свои неудачи. Ну что ж, будем следить за происходящим с российским кораблем, слушая «вражеские» голоса.
На кадрах трансляции виден корабль «Союз- МС-13», летающий вокруг станции.
По решению госкомиссии утром в понедельник была проведена перестыковка «Союза МС-13» от агрегатного отсека, к которому во вторник планируют пристыковать «Союз МС-14», к МИМ-2 в ручном режиме. Таким образом аварийному «Союзу» было освобождено место для новой стыковки.
Однако в минувшую субботу «Союз МС-14» не смог пристыковаться к модулю «Поиск» МКС. В NASA сообщали, что причаливание «Союза МС-14» тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы «Курс» на борту МКС.
Широко разрекламированный запуск к МКС человекоподобного робота Федора, ракетой-носителем «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» состоялся утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену «Союзам-ФГ».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим утром мы предлагаем вам снова последить за событиями на околоземной орбите, где сегодня должна пройти повторная стыковка корабля «Союз МС-14», к которому приковано внимание мировых СМИ последние несколько дней.