Место для Федора: «Союз» перестыковывают с МКС. LIVE

Телетрансляция началась — и на сайте Роскосмоса и на сайте NASA. Правда Роскосмос решил передавать молчаливую картинку, а NASA — с комментариями ведущего. Вообще, в эти тревожные дни NASA снова было порой лучшим источником новостей о проблемах с российским кораблем. Впрочем, это не в новинку, ведь Роскосмос, как заявил в мае Дмитрий Рогозин — самая открытая российская госкопропрация. Такие вот дела. Как сообщает американский комментатор, все готово к расстыковке российского корабля.
В 3.39 мск для этой процедуры было завершено закрытие переходных люков между кораблем и МКС.
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту в 06:34 мск отстыкуется от агрегатного отсека модуля «Звезда» и перейдет к стыковочному узлу на модуле «Поиск». Это делается для того, чтобы освободить место для причаливания корабля с Федором.
О серьезности произошедшего на станции говорит тот факт, что сегодня утром корабль будут перестыкован с находящимися внутри космонавтам в составе командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана, готовыми в любой момент вернуться на Землю.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену «Союзам-ФГ». Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борту — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю. Однако в момент стыковки что-то пошло не так.
Эта неудача на фоне широко разрекламированного полета человекоподобного робота нарушила все планы Роскосмоса и стала одной из серьезнейших неудач последних лет, и пока не понятно, какие у всего этого будут последствия.
В ходе сближения со станцией корабль завис и начал отходить на безопасное расстояние — 279 метров, где и находится в настоящее время.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот ранний час мы предлагаем вам вместе последить за важными событиями на околоземной орбите Земли, которые начались еще 24 августа, когда пилотируемый корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к Международной космической станции.