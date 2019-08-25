Место для Федора: «Союз» перестыковывают с МКС. LIVE

Эта неудача на фоне широко разрекламированного полета человекоподобного робота нарушила все планы Роскосмоса и стала одной из серьезнейших неудач последних лет, и пока не понятно, какие у всего этого будут последствия.

В ходе сближения со станцией корабль завис и начал отходить на безопасное расстояние — 279 метров, где и находится в настоящее время.