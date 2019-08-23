Авария над Гренландией: сколько убытков принес А380

У легенды мировой гражданской авиации, самого большого пассажирского лайнера в мире А380 новые проблемы. Связаны они с необходимостью проверки и даже замены важных компонентов двигателей на значительной части всего мирового парка.

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Эта полудетективная история началась почти два года назад с необычного происшествия, которое привлекло внимание авиационных специалистов. 30 сентября 2017 года у А380, выполнявшего рейс Париж – Лос-Анджелес,

в момент полета над Гренландией оторвало переднюю часть правого двигателя вместе с вентилятором.

На борту самолета в тот момент находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа. В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку на трех двигателях на базе ВВС Канады «Гус-Бей» а пассажиры — провести там лишние 24 часа.

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Современные реактивные двигатели сконструированы таким образом, что попадание в них птиц или отрыв лопаток обычно не приводит к серьезным последствиям. Однако на снимках аварийно севшего борта видно, что во время полета четвертый двигатель полностью лишился капота и вентилятора.

«Мы взглянули в иллюминатор и увидели, что половина двигателя пропала», — рассказал тогда пассажир Энрике Гиллен. По его словам, самолет уже два часа был в воздухе, когда пассажиры услышали необычный шум.

Позднее некоторые части двигателя были обнаружены на леднике в Гренландии, подняты вертолетом и доставлены для исследования в Париж. Тогда же Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало предписание ко всем авиакомпаниям, владеющим самолетами А380 с двигателями GP7200 производства объединения Engine Alliance, провести визуальный осмотр втулок вентиляторов всех аналогичных двигателей.

Однако на этом история не закончилась. Дело в том, что во льдах Гренландии так и не были обнаружены главные недостающие части двигателя, которые должны были пролить свет на причину произошедшего.

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В мае 2019 года поиски возобновились. Учеными были использованы изощренные методы поиска металлических объектов под толщей снега,в том числе при помощи радара, установленного на борту самолета и, наконец, в июле поиски увенчались успехом – с большой глубины из-под снега были извлечены недостающие части двигателя — ступица вентилятора с лопастями.

В ходе исследование во втулке из титанового сплава была обнаружена «усталостная трещина под поверхностью», по результатам на днях Федеральное управление гражданской авиации (FAA), ссылаясь на решение производителя двигателей, издало директиву летной годности, в которой говорится о необходимости проверки крепления втулок двигателей на предмет трещин и изношенности на самолетах, летающих через территорию США. Также этот узел требуется проверить при помощи метода вихретокового контроля.

Это касается самолетов, на которых установлены двигатели модели GP7200.

«Производитель также разработал новую конструкцию замков лопаток, которая снижает вероятность разрушения ступицы при ее разъединении», — говорится в решении регулятора. — FAA издала эту директиву ради выявления дефектов, повреждений и трещин, которые могут привести к нелокализованному разрушению ступицы вентилятора. Небезопасное состояние, не будучи замеченным, может привести к разрушению ступицы, повреждению двигателя и самолета».

Однако куда важнее то, что для некоторых серийных номеров двигателей модели GP7270 и GP7277 эксплуатантам предстоит дорогостоящая замена всего узла крепления лопаток вентилятора.

И если осмотр и проверка узла обойдутся авиакомпаниям всего в $1190, то полная замена узла крепления лопаток только на одном двигателе стоит почти $800 тыс. и потребует 50 часов работы.

А с учетом того, что двигателей у самолета четыре, некоторым владельцам придется выложить за обслуживание своих самолетов свыше $3 млн.

Директива вступает в действие 30 августа 2019 года, крайний срок исполнения – 1 сентября 2020 года. Двигатели для А380 производятся двумя компаниями – американской Engine Alliance и британской Rolls-Royce. При этом американская фирма оснастила своими двигателями 152 машины из 237, летающих сегодня по всему миру.

Пока не известно, какие самолеты подвергнутся проверке, однако эксперты считают, что под ударом в первую очередь окажется Emirates – авиакомпания владеет 112 самолетами А380 и имеет заказ на еще 11. При этом до 2015 года поставщиком двигателей для Emirates выступала Engine Alliance, после чего заказчик отказался от них в пользу Rolls Royce.

Необходимость проверок и ремонта может сильно ударить по текущей деятельности компании, так как для этого потребуется выводить самолеты из эксплуатации и на долгое время занимать ангары. Впрочем, Emirates будет не единственным оператором, который ждет это нерадостное известие. По данным аналитиков, аналогичные двигатели модели GP7200 стоят на самолетах авиакомпаний Etihad, Air France, Korean Airlines и Qatar. Всем им предстоят проверки двигателей, однако не во всех случаях потребуется дорогостоящий ремонт.

В компании Airbus ситуацию не комментируют.

В феврале 2019 года Европейский авиастроительный концерн Airbus решил прекратить производство лайнера А380, отказавшись от идеи сделать его самолетом 21 века. Об этом говорилось в решении, обнародованном авиаконцерном. Решение было принято на фоне сокращающихся заказов на указанный тип воздушных судов — проблеме, поставившей будущее знаменитого лайнера под вопрос в последние годы.

Последней каплей стало урезание портфеля заказов со стороны крупнейшего заказчика — авиакомпании Emirates, которая решила сократить заказ со 162 до 123 бортов.