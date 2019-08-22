Глюкоза и холестерин: анализ крови предскажет смерть

Исследователи из Института биологии старения Общества Макса Планка нашли способ предсказать риск смерти человека в течение следующего десятилетия по анализу крови. О новом методе они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

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Сегодня врачи могут наиболее точно сказать, сколько пациенту осталось жить, если этот срок не превышает года. Выводы делаются на основе как можно более подробных клинических данных о пациенте. Однако оценить продолжительность жизни в долгосрочной перспективе пока что проблематично.

«Не существует единого мнения относительно окончательного набора биомаркеров, по которым можно предсказать вероятность смерти в следующие 5-10 лет»,

— объясняет ведущий автор исследования Элин Слагбум из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах.

Традиционные факторы риска смертности в среднем возрасте, такие как артериальное давление и холестерин, не позволяют рассчитать возможные риски у пожилых пациентов, добавляет она.

В распоряжении ученых были образцы крови более 44 тыс. человек в возрасте от 18 до 109 лет, полученные во время более ранних исследований. 5512 из них на момент новой работы уже умерли.

Исследователи отобрали 226 биомаркеров, по которым можно было сделать выводы о метаболизме липопротеинов и жирных кислот, гликолизе, водном балансе и воспалениях. Надежно связать со смертностью удалось 14 из них.

Среди них оказались как уже известные глюкоза и холестерин, отклонение содержания которых от нормы связано с диабетом, болезнями сердца и раком, так и менее распространенные гликопротеиновые ацетилы и полиненасыщенные жирные кислоты, которые связаны с воспалительными процессами, и альбумин, который может указывать на проблемы с почками и печенью. Некоторые другие биомаркеры, например, ацетоацетат, не так очевидно связаны со смертностью и требуют дополнительного изучения, отмечают авторы.

Идея использовать каплю кровь для оценки состояния человека не нова. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла решение оштрафовать основателя и генерального директора компании Theranos Элизабет Холмс. По данным комиссии, Холмс и Балвани объявили о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови. При этом оно называлось «более быстрым, дешевым и точным» аналогом тех продуктов, которые уже существовали на рынке.

Обвиняемые лгали инвесторам не только о функционале устройства, но и о своих связях с Министерством обороны США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Например, Холмс упоминала, что творение Theranos уже успешно используется американской армией в Афганистане, что не соответствовало истине.

Чтобы оценить, насколько хорошо эти биомаркеры могут указывать на реальную вероятность умереть в течение 5-10 лет, исследователи попробовали рассчитать риск смерти около 7600 пациентов, данные о которых были получены в 1997 году. Из них 1213 уже умерли.

Исследователям удалось «предсказать» их смерть с точностью до 83%.

Точность снизилась до 72% при прогнозировании смертности людей старше 60 лет. «Эти биомаркеры явно улучшают прогнозирование риска смерти в течение следующих 5-10 лет по сравнению с прогнозированием на основе обычных факторов риска», — пишут исследователи.

Другие специалисты напоминают, что это небыстрое дело и предстоит еще много работы.

«Нам нужно будет увидеть, что результат повторяется в разных лабораториях, разработать контрольные образцы для тестирования на постоянной основе, учесть индивидуальные особенности пациента, проверить это все на других пациентах, — говорит невролог Аманда Хеслеграф из Лондонского университета. — Так что это захватывающий шаг, но метод еще не готов до конца».

Кроме того, в исследовании принимали участие только европейцы, поэтому результаты могут быть неактуальны при прогнозировании смертности людей разных национальностей.

Исследователи рассчитывают, что возможность делать долгосрочные прогнозы повлияет на здоровье пациентов — зная о возможных рисках, они будут стараться их избежать. Кроме того, они позволят устанавливать, скажем, целесообразность тех или иных операций — организм человека может быть ослаблен настолько, что он не переживет наркоз и хирургическое вмешательство.

Исследователи также признают, что количество биомаркеров, которые они выделили — «лишь небольшая часть метаболитов в сыворотке крови человека».

Поэтому, уверены они, дальнейшее изучение связи состава крови человека и риска его смерти позволит делать более надежные прогнозы.

«Мы хотим решить проблему уязвимости здоровья людей, которая скрыта и которую врачи не могут видеть извне», — говорит Слагбум.

Несмотря на существующие ограничения, исследователи уверены, что их метод перспективен, и полны энтузиазма относительно дальнейшей работы над ним.