«Придется им уступить»: почему Россия продала Аляску

Мировое сообщество уже несколько дней бурно обсуждает притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, территория которой принадлежит Дании. Трамп подтвердил на пресс-конференции, что интересовался возможностью покупки Гренландии, которую он назвал «стратегически интересной».

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А в ночь на среду стало известно, что в связи с отказом Дании продавать свои земли Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксе.

«Дания — особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — заявил Трамп, также выразив надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

Это не первые «торги» США с Данией — во время Первой мировой войны последняя продала США Виргинские острова.

Однако самым громким и до сих пор обсуждающимся приобретением стала Аляска, в 1867 выкупленная у России.

Об Аляске европейцам не было известно до XVIII века, пока ее берега не заметили участники экспедиции Семена Дежнева в 1648 году. В 1732 году на ее землю ступили члены команды судна «Св. Гавриил», которое прибыло туда в рамках экспедиции Афанасия Шестакова и Дмитрия Павлуцкого.

Сперва Аляска осваивалась частными лицами, а начиная с 1799 года — специально учрежденной монополией, Российско-американской компанией (РАК).

В древности через Аляску люди заселяли Америку. На территории Аляски сохранились следы доисторических культур. К моменту прихода русских в Аляске жили эскимосы и алеуты.

Со временем на территории Аляски появились русские поселения, миссионеры активно обращали язычников в православие. Аляска была колонизирована, РАК которую интересовал в основном пушной промысел.

Первым о продаже Аляски США заговорил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в 1853 году, еще при правлении Николая I.

«С изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши», — считал он.

Кроме того, аляскинские индейцы, в отличие от алеутов, отказывались сотрудничать и не принимали русских. Колония столкнулась с экономическими проблемами в пушном промысле: калана — морского бобра, чей мех высоко ценился, — почти истребили, а мех морских котиков востребован не был. Норок, бобров и лис добывали индейцы на суше.

Чтобы хоть как-то выживать, колония торговала рыбой, углем и даже аляскинским льдом.

Также одной из причин появления идеи о продаже Аляски стали враждебные отношения России с Британией. Во время Крымской войны Британия, стремясь к господству в Тихом океане, отправила флот с корпусом морской пехоты на борту к городу-порту Петропавловску (ныне Петропавловск-Камчатский). Петропавловская оборона стала одним из самых значимых сражений Крымской войны. Несмотря на значительное численное превосходство противника — почти в три раза, — российские войска отстояли город.

Угроза столкновения на территории Русской Америки стала очевидной. Правительство США, не заинтересованное в оккупации Аляски Британской империей, предложило России заключить сделку о временной, на три года, передаче Аляски и других территорий Русской Америки во владение США. Но передача в итоге так и не состоялась — России удалось договориться с британской компанией Гудзонова залива.

В следующий раз вопрос о продаже Аляски поднял в 1857 году младший брат императора, князь Константин Николаевич, в переписке с министром иностранных дел Александром Горчаковым, который поддержал идею.

16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, Константин Николаевич, министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль. Все участники одобрили идею продажи. Министерство финансов установило минимальную сумму — $5 млн золотом. 22 декабря 1866 года Александр II утвердил границу территории.

Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч кв. км была продана за $7,2 млн золотом.

Окончательно же Аляска была передана США 18 октября того же года, когда в форт Ситка прибыли российские комиссионеры во главе с адмиралом Алексеем Пещуровым. Над фортом был торжественно спущен российский флаг и поднят американский.

Несмотря на возмущения общественности, продажа Аляски сыграла на руку правительству, позволив укрепить отношения с США.

Сейчас население Аляски составляет более 700 тыс. человек. Важную роль в экономике играет добыча нефти и других природных ресурсов, охотничье дело, рыболовство, лесозаготовка, а также туризм.

«Сейчас можно сказать с уверенностью, что Аляска является той территорией, — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Александр Петров, — где Россию любят, понимают, где у местных жителей сохранились элементы русской культуры, там есть регионы, где развивается Русская православная церковь, сохранился русский язык. А ведь прошло уже 150 лет!»