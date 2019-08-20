Остались с войны: на Курилах нашли подземные ходы

Разветвленная сеть подземных коммуникаций обнаружена на острове Итуруп, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Предполагается, что сооружения были созданы во время Второй мировой войны.

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Как уточнили в ведомстве, участниками экспедиции было исследовано около 100 метров подземелья. В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды. Кроме того, в заливе Касатка была найдена затонувшая деревянная японская шхуна 1930-1940-х годов постройки. Она лежит в 60-80 метрах от берега и во время отлива частично появляется из-под воды. Ранее на Итурупе обнаружили два артиллерийских орудия Второй мировой. Одно из них неплохо сохранилось, второе находится в разобранном виде.

Курильская десантная операция против японских войск проводилась РККА с 18 августа по 1 сентября 1945 года для овладения Курильскими островами, став частью советско-японской войны в рамках завершающей фазы Второй мировой войны.

Бойцам 2-го Дальневосточного фронта и морякам Тихоокеанского флота СССР оказывали содействие добровольцы из числа рыбаков и грузчиков Петропавловска-Камчатского. Один из них, директор Микояновского рыбокомбината Александр Пименов, оставил воспоминания о происходившем в те дни.

«К Курильской операции были привлечены и войска усть-большерецкого гарнизона, переброшенные на фронт в первые дни боевых действий на этом острове. Отправка воинов, вооружения, боеприпасов, горючего, военной техники производилась с территории нашего рыбокомбината. Мне, как его руководителю, командование гарнизона и секретарь райкома предложили выделить для этой цели необходимое количество плавединиц и рабочих-грузчиков. Ответственность за доставку воинов и боевой техники, размещенной на катерах и кунгасах, возложили на меня. Так я стал участником Курильской операции, — пояснял Пименов. —

Наш переход от места погрузки до Первого Курильского пролива проходил при крайне тяжелой штормовой погоде, с большим перегрузом кораблей, особенно мелкого флота».

Как добавил Пименов, перегруженные кунгасы начало захлестывать волнами Охотского моря, многие солдаты заболели морской болезнью.

«К острову Шумшу прибыли благополучно. Мы были восхищены, когда узнали, что переброшенные нами свежие силы соединились с основными и успешно продвигаются вперед. К концу дня 23 августа гарнизон противника на Шумшу был полностью пленен, но предстояли еще серьезные схватки за освобождение Парамушира, Онекотана и других островов, включая Уруп. После освобождения Шумшу и северной части Парамушира наши войска захватили большое количество самоходных барж, катеров и кунгасов противника. Со всех барж японцы сняли и спрятали аккумуляторы, а сами баржи залили водой. 11 сентября 1945 года мы благополучно возвратились домой, на рыбокомбинат им. Микояна. Во время Курильской операции наши потери составили один катер и два кунгаса; их нам возместило командование за счет трофейного флота», — резюмировал участник операции.

Всего на Курилах были разоружены и пленены почти 50,5 тыс. японских солдат и офицеров, включая двух генералов. Трофеями красноармейцев стали более 300 орудий и минометов, около 1000 пулеметов, 217 машин и тягачей. При этом запланированная высадка на остров Хоккайдо была отменена по указанию Иосифа Сталина.

«16-я армия генерал-лейтенанта Леонтия Черемисова наносила удар из Северного Сахалина по Южному; воинские части Камчатского оборонительного района генерал-майора Алексея Гнечко овладевали (согласно моему приказу от 15 августа) Курильскими островами. С воздуха войска фронта поддерживала 10-я воздушная армия генерал-полковника авиации Павла Жигарева, — писал в своих мемуарах главнокомандующий силами РККА на Дальнем Востоке Александр Василевский. — Этот фронт теснейшим образом взаимодействовал с флотом и двумя флотилиями. Моряки и речники участвовали в высадке десантов на Курилах и Южном Сахалине, в форсировании Амура и Уссури, в боевых действиях на реке Сунгари. Интересной страницей сражений на Сахалине является также выброска нашего парашютного десанта в Тайохара (Южно-Сахалинске), чего противник никак не ожидал.

Не менее изумительной по быстроте, ловкости и смелости выполнения являлась высадка морских десантов на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан».

Как указал маршал, к 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. В общей сложности в советский плен в течение войны с Японией попали 594 тыс. офицеров и солдат, а также 148 генералов.

Генерал Гнечко в своих воспоминаниях рассказывал об обнаружении на одном из островов русской избы.

«Мне не верилось, что передо мною настоящая русская изба, рубленная из толстых бревен-пластин из лиственницы, покрытая дерном, пол деревянный, окон не было, а вместо них – промасленная бумага, дверь деревянная тяжелая, печи не было, а вместо нее была чугунная печка, — отмечал командующий войсками Курильской десантной операции. — Изба двумя-тремя венцами уже вросла в землю. На наши вопросы о происхождении избы японцы не могли ответить. Мы на глаз определили, что ей около 100 лет. Подобные избы мы встречали на Сахалине после его освобождения от японцев в 1945 году. Мною было приказано сохранить избу, как музейный экспонат».

В 22:00 31 августа командующий Гнечко доложил Военному совету 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота и выполнении поставленной задачи:

«Все Курильские острова освобождены, на них высажены гарнизоны наших войск и реют советские флаги».

Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР.