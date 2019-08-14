«Сложно описать абсурд»: как ученым общаться с иностранцами

Нешуточные споры в российском научном сообществе вызвал недавний приказ Министерства высшего образования и науки, которое решило рассказать ученым, как правильно общаться с иностранными коллегами и чего ни в коем случае при таких контактах нельзя делать.

Реклама

Сканы приказа, подписанного министром высшего образования и науки Михаилом Котюковым, публикует газета «Троицкий вариант». Приказ регламентирует поведение ученых с иностранцами «в территориальных органах и организациях» министерства.

В нем, в частности, говорится, что прием иностранцев можно проводить «в специально предназначенных и оборудованных для этих целей помещениях». «Работникам территориальных органов и подведомственных организаций разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время за пределами территориальных органов и подведомственных организаций при условии получения соответствующего разрешения руководителя территориального органа и подведомственной организации», — говорится в приказе.

При этом за 5 дней до встречи директор организации должен отправить в министерство уведомление с местом и датой встречи, целью приема, ФИО иностранца.

А на самой встрече по инструкции должно присутствовать не менее двух российских представителей.

По прошествии пяти дней директор российской организации должен отправить в министерство отчет о встрече, заверенный круглой печатью, о результатах и содержании переговоров.

«В аналогичном порядке осуществляются контакты работников территориальных органов и подведомственных организаций с представителями иностранных организаций, имеющими российское гражданство», — говорится в документе.

При этом из пункта 17 приказа следует, что, находясь в российском учреждении науки, иностранец не может использовать электронные средства обработки и накопления информации, если это не «предусмотрено международными договорами Российской Федерации».

К указанным средствам относятся мобильники, диктофоны, плееры, часы, фотоаппараты.

Критики приказа в соцсетях сразу возмутились – а относятся ли к разрешенным помещениям кафе или другие места, где российские ученые могут встретиться с иностранными коллегами.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать насколько этот приказ абсурден. Интересно, а если ученый работает и в России и в зарубежном институте, ему не надо брать справку, чтобы поговорить с самим собой? Непонятно, что делать с тем фактом, что у нас куча международных проектов, в том числе в рамках грантов РФФИ для сотрудничества между Россией и Индией, Ираном, Францией и другими странами. Участникам писать отчеты после каждого рабочего дня или на всякий случай, если ученый ушел на обед, а потом снова встретил зарубежных коллег, лучше составить отдельные дообеденные и послеобеденные отчеты по числу встреч? Увы, про это в рекомендациях не сказано», — написал в фейсбуке Александр Панчин – кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Пока не ясно, ученых каких организаций коснутся новые инструкции, однако в приказе говорится, что речь идет о тех из них, кто «имеет лицензии на деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации».

Одним из академических институтов, куда был спущен приказ, стал Физический институт Академии наук. «Нас курируют с двух сторон – и министерство и ФСБ, так как наша организация фактически относится к предприятиям ОПК. Нас этот приказ не удивил, ведь в таких условиях мы работаем уже давно, — сказал «Газете.Ru» директор ФИАНа Николай Колачевский. – Ужесточение подобных вопросов наблюдается последние лет пять, а резкое усиление возникло последние года два. Связано это, скорее всего, со скандалами вокруг гостайны, которые уже бывали.

В тот же МИФИ, хотя это вуз, провести иностранца вообще бесконечно сложно.

Все то хорошее, что начало появляться в стране в науке, работа в ЦЕРН, проекты «Мегасайнс», — происходит за счет контактов с иностранцами. В этом вопросе нужен баланс, ведь, как говорил академик Месяц, если нас изолировать от внешнего научного мира, мы сгнием».

Позднее в Минобрнауки прокомментировали выход приказа. «Документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», а не для контроля за организациями. Отмечаем, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом», — пояснили в министерстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа ведомства, регламентирующего общение российских ученых с иностранными коллегами.