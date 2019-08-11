Ботокс в желудок: чем опасны косметические процедуры

В 2015 году в сеть попали фотографии героини реалити-шоу Ким Кардашьян с окровавленным лицом. Со звездой все было в порядке — она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру. Ее суть заключалась в следующем: кровь клиента, которую берут, как правило, из руки, помещают в центрифугу, отделяя плазму с тромбоцитами. Затем полученную плазму наносят на кожу или вводят в эпидермис с помощью микроинъекций. Якобы, это должно подстегнуть клетки кожи к росту и обогащению коллагеном.

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Теоретически, такая процедура может быть эффективна против шрамов и следов от акне. Но, учитывая связанные с ней риски, игра не стоит свеч.

Так, в США, штате Нью-Мексико, предоставляющий эту услугу салон оказался в центре скандала после того, как двое воспользовавшихся процедурой клиентов заразились ВИЧ.

Так как процедура инъекционная, при повторном использовании игл и их недостаточной стерилизации клиент запросто может подцепить какое-нибудь заболевание от предыдущих посетителей. Салон впоследствии был закрыт.

Ту же Кардашьян подписчики и даже врачи пытаются уличить в удалении ребер, в чем сама звезда не признается, утверждая, что секрет ее талии — вегетарианское питание. Ей же лучше, если она говорит правду — такая операция, деформируя грудную клетку, может привести к опущению почек, болезням сердца и органов дыхания. Также многократно увеличивается риск травм внутренних органов.

Гвинет Пэлтроу, по ее собственным словам, использовала для избавления от шрамов укусы пчел. Хотя пчелиный яд — популярное в народной медицине средство, он используется в основном в составе мазей и совсем для других целей.

Не говоря о сомнительной пользе и эффективности процедуры, она может оказаться попросту смертельной — так, в 2018 году 55-летняя испанка погибла после сеанса такой «терапии».

Она посещала их раз в месяц на протяжении двух лет, но во время последней процедуры что-то пошло не так. Сразу после укуса пчелы женщине стало плохо, она потеряла сознание. Когда приехали медики и доставили женщину в больницу, она была уже в глубокой коме.

Из-за анафилаксии у женщины упало давление, что привело к обширному инсульту. Спустя несколько недель она скончалась от полиорганной недостаточности, так и не приходя в сознание.

Врачи предупреждают, что пациенты должны получать полную информацию о рисках подобных процедур, а те, кто их предоставляет, обязаны уметь реагировать в подобных ситуациях и иметь запас необходимых препаратов — в описанном случае прошло полчаса, пока приехали врачи и вкололи женщине адреналин. Если бы это произошло в первые минуты после того, как ей стало хуже, возможно, она была бы жива.

Еще один сомнительный тренд — маски с соловьиным пометом, которые якобы любят Виктория Бэкхем и Том Круз. Помет обеззараживается ультрафиолетом, перемалывается в порошок и смешивается с рисовыми отрубями. Мода на соловьиный помет пришла из Японии, где он когда-то использовался для отбеливания лица.

Другие странные косметические ингредиенты — золото, бриллиантовая пыль, жемчужная и нефритовая пудра. Специалисты сомневаются, что применение составов с частицами металлов и камней принесет какую-то пользу, а вот вызвать раздражение и покраснение вполне может. То же касается и домашних масок для лица, в которые обычно входит содержимое холодильника — мед, фрукты или овощи могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому лучше держать под рукой антигистаминное средство.

Совсем свежее поветрие — уколы ботокса в желудок с целью похудеть.

Клиники эстетической медицины рекомендуют процедуру как щадящий метод похудения без операции. По их заявлениям, ботокс блокирует блуждающий нерв и не дает мозгу чувствовать голод.

Стоит отметить, что эксперименты на крысах действительно показали эффективность уколов ботокса — страдавшие ожирением грызуны теряли 20-30% веса. Однако использование ботокса может сопровождаться рядом опасных для жизни побочных эффектов, включая трудности с речью, глотанием и дыханием, поэтому рекомендовать такую процедуру можно лишь тем пациентам, чья жизнь находится под угрозой из-за лишнего веса и использование ботокса станет альтернативой для операции по уменьшению объема желудка.

Кроме того, другие исследования, в том числе и на людях, показывают не такие радужные результаты. Так, эксперимент с 60 пациентами не выявил разницы в снижении веса между теми, кто получил уколы ботокса и плацебо. Авторы работы не рекомендуют применять эту процедуру, пока не появятся однозначные данные о том, эффективна ли она.