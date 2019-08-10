Менингококковый сепсис: что убило Аллу Вербер

Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление опубликовано на странице Вербер в инстаграме.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.

Несмотря на обилие микробов и других причин, вызывающих менингит, его общие симптомы схожи. Головная боль — самый частый симптом, который наблюдается почти у всех больных. Также нередко встречается отвердение затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Для точной диагностики необходимо взять на анализ спинномозговую жидкость.

Реклама

В зависимости от возбудителя клиническая картина может различаться.

Так, при менингококковом менингите болезнь начинается остро — с высокой температуры и озноба. Уже на 1-2 день появляются основные симптомы менингита, на теле может образоваться геморрагическая сыпь.

Пневмококковому менингиту примерно в половине случаев предшествуют отит, синусит или пневмония. Симптомы проявляются несколько позже, чем при менингококковом менингите, но даже при ранней госпитализации болезнь быстро прогрессирует, появляются расстройства сознания, судороги.

Вирусные менингиты могут начинаться с симптомов, свойственных соответствующей инфекции. Картина менингита развивается позже. В отличие от бактериальных менингитов, при вирусных лихорадка умеренная, а симптомы могут появиться на 3-4, а то и 5-7 день заболевания. За исключением сильной головной боли и плохого самочувствия, остальные симптомы практически не выражены.

Туберкулезный менингит начинается с лихорадки, через несколько дней появляются головная боль и рвота. К концу второй недели развиваются симптомы общего поражения мозга. При отсутствии лечения пациент умирает к концу месяца.

Менингит лечится антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми средствами, в зависимости от возбудителя. Иногда для предотвращения осложнений от сильного воспаления используются стероидные средства.

Позднее начало лечения может привести к затяжному и рецидивирующему течению болезни, так как возбудитель, находясь в уплотненных участках гноя, мало доступен действию антибиотиков. Рецидивирующие случаи менингита сопровождаются осложнениями и стойкими остаточными явлениями.

Менингококковый сепсис (менингококцемия) — самая тяжелая форма менингококковой инфекции, быстро развивающаяся и опасная для жизни.

Менингококцемия начинается остро — резко повышается температура, появляется головная боль, иногда рвота, у маленьких детей — судороги. В течение первых двух дней появляется сыпь по всему телу, пятна сначала исчезают при надавливании, но по мере прогрессирования инфекции становятся багрово-красными, с синюшным оттенком и перестают пропадать.

Сыпь локализуется в нижней части тела, от пяток до ягодиц. В центре пятен возникают некрозы, там, где имеются обширные высыпания, образуются язвы. В тяжелых случаях возможна гангрена пальцев кистей, стоп, ушных раковин. Высыпания в первые часы болезни на лице, верхней части туловища значительно ухудшают прогноз.

Менингококцемия может начаться молниеносно.

После подъема температуры сыпь появляется внезапно, напоминает трупные пятна. Кожа бледнеет, становится холодной, может быть покрыта липким потом. Давление постепенно падает, развивается тахикардия, появляется одышка.

При такой форме менингококковой инфекции развивается острое набухание и отек головного мозга. Клинически это проявляется сильной головной болью, судорогами, повторной рвотой, потерей сознания.

При отсутствии должной и быстрой медицинской помощи менингококцемия неминуемо приводит к развитию инфекционно-токсического шока и смерти пациента.