«У черепа больше купол»: что нашли на Таманском полуострове

Второй в мире череп древнего носорога обнаружили палеонтологи в грязевом вулкане Синяя Балка на Таманском полуострове. Как сообщает kp.ru, находка была сделана участниками экспедиции еще в середине июля, однако только сейчас исследователи рассказали о своем достижении широкой публике. Впервые череп ископаемого животного, известного в научном мире как кавказский эласмотерий, был обнаружен на Тамани в 2006 году, и теперь экспонируется в Азовском музее-заповедника. Уникальность нынешней находки, по словам ведущего научного сотрудника Южного научного центра РАН Вадима Титова заключается в том, что «она сохранилась намного лучше предыдущей».

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«С учетом геологического возраста месторождения в 1,2-1,4 млн лет это немаловажно, — заявил специалист РИА Новости. – У этого черепа больше купол, к которому крепился рог. Длина черепа — более 1,5 м. Это значит, что особь была около 4,5 м длиной и около 3 м высотой в холке».

Череп древнего носорога изъят из раскопа монолитом — кости вместе с вмещающей породой. Теперь ученым предстоит большая работа по очистке, сохранению и реставрации.

Останки доисторических животных, окаменелости и другие важные для науки артефакты археологи и палеонтологи находят с 1912 года, когда у грязевого вулкана Синяя Балка, известного в регионе также как сопка Азовская, обнаружили скопление костей ископаемых слонов и носорогов. Источник древностей находится около поселка За Родину Темрюкского района, служа приманкой для туристов. Здесь расположены несколько стоянок раннего палеолита.

«В этом году мы обнаружили остатки около десятка слонов и трех древних носорогов, но самой интересной находкой стал почти целый череп кавказского эласмотерия. Это второй в мире известный череп эласмотерия этого вида и первый мужского пола», — отметил Титов.

Эласмотерии обитали в Евразии с плиоцена (5,3 – 2,5 млн лет назад) до плейстоцена (2,5 млн – 11,7 тыс. лет назад). Они отличались крупными размерами (длина до 6 м, высота до 2,5 м, вес до 5 т). Их главной особенностью был крупный куполообразный вырост на лбу. Некоторые ученые считают, что на нем находился длинный (более 1,5 м) и толстый рог. В то же время, кости купола были очень тонкие, а сам купол имел губчатую структуру. Ноги носорог имел трехпалые и довольно стройные. Зубы — очень высокие, приспособленные к растительной пище, перемешанной с абразивными частицами.

В 2018 году в Синей Балке раскопали костные останки не менее 120 крупных животных – 86 слонов и 35 эласмотериев, которые погибли за относительно короткий период времени.

Считается, что уникальное по насыщенности материалом место сформировалось в районе кальдеры грязевого вулкана, куда толстокожие приходили для принятия грязевых ванн и водопоя. Часть из них погибла, увязая в грязи или от ядовитых выбросов вулкана.

Помимо костных остатков зверей вблизи Синей Балки были найдены примитивные каменные орудия труда древнейшего человека. Предполагается, что с помощью этих крупных заостренных орудий люди отрубали куски мяса от туш погибших гигантов. Палеонтологи не теряют надежд обнаружить останки Homo ergaster (человека работающего) или Homo erectus (человека прямоходящего).

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