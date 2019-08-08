Отказали Сталину: как дирижабль «Граф Цепеллин» летал вокруг света

90 лет назад началось кругосветное путешествие гигантского немецкого дирижабля LZ 127 «Граф Цеппелин». Перелет протяженностью 33 тыс. км был совершен за 21 день. Воздухоплавательный аппарат имел в длину 237 м и в диаметре до 30,5 м. Его оснастили пятью моторами мощностью по 530 л. с. каждый, которые функционировали на специально разработанном газе.

Аэростат был построен за год до рекордного мероприятия, в 1928-м, являясь крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире.

Он принадлежал к классу цепеллинов – дирижаблей жесткой системы. Разновидность этих воздушных судов получила свое название по имени графа Фердинанда фон Цепеллина – настоящего энтузиаста воздухоплавания, изобретателя и строителя первых дирижаблей.

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По условиям Версальского договора, регулировавшего мировое устройство после Первой мировой войны, Германия лишалась права строить дирижабли на своей территории. В годы военной кампании эта держава создала десятки дирижаблей, причинивших значительный урон странам Антанты. Немецкие аэростаты не только занимались разведкой, но и участвовали в бомбардировках Англии, Франции и России.

Запрет был снят в 1928 году. Средства на «Граф Цеппелин» собирались, что называется, всем миром. Инициатором выступил один из пионеров воздухоплавания и соратник покойного графа Цеппелина Хуго Эккенер. Это было совершенно новое слово в развитии отрасли. «Граф Цепеллин» наделялся способностью развивать скорость до 120 км/ч и преодолевать без посадки до 14 тыс. км. Кабина находилась в специальной гондоле длиной 40 м, шириной 6 м, максимальной высотой 2,3 м и могла вмещать до 35 пассажиров. Экипаж состоял из 25 человек.

Новый корабль предполагалось использовать исключительно в мирных, преимущественно исследовательских целях. Однако, чтобы окупать затраты на реализацию амбициозных проектов, ему приходилось совершать и чисто коммерческие рейсы.

Проспонсировать кругосветку согласился ведущий газетный издатель США Уильям Рэндольф Херст. Ему удалось закрыть только часть расходов. Остальное компенсировалось за счет доставки почты в те города, где «Граф Цепеллин» делал плановые посадки.

Официально полет должен был начаться в США – на родине Херста. Состав участников экспедиции там намеревались пополнить несколько сотрудников медиамагната. Исключительные права на освещение кругосветки в своих СМИ обошлись Херсту в $200 тыс., что в наше время эквивалентно $2,5 млн. Кроме того, на каждом захваченном с собой письме организаторы заработали $45.

Имея задачу «перегнать» воздушное судно на Запад, экипаж под руководством Эккенера вылетел из Фридрихсхафена 1 августа.

Через четыре дня «Граф Цепеллин» был на месте. Еще двое суток понадобилось для отдыха и последних приготовлений.

Дирижабль «вывели на старт» 8 августа 1929 года на базе в Лейкхерсте недалеко от Нью-Йорка. Помимо членов команды на борт поднялись 18 пассажиров. В их числе оказалась журналистка Грейс Драммонд-Хэй, ставшая, таким образом, первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. Имелись в группе и кинохронист, и исследователь. Правительство США делегировало на рейс двух офицеров, летевших в качестве официальных наблюдателей. 55,5 часа потребовалось «Графу Цепеллину», чтобы перелететь Атлантический океан в обратном направлении. Первую посадку для дозаправки выполнили в Фридрихсхафене.

Далее предстоял затяжной путь через Восточную Европу и Советский Союз в Токио. На этот отрезок дистанции дирижабль отправился после небольшого перерыва, 15 августа. Тогда же случился серьезный инцидент. Советские власти обратились к команде «Графа Цепеллина» по радио с просьбой пролететь над Москвой.

Капитан Эккенер отказал Иосифу Сталину в такой прихоти из-за необходимости «воспользоваться попутным ветром и оставаться на прямой линии без отклонения от курса».

В ином случае, опасался командир экипажа, дирижабль не дотянул бы до японской столицы без посадки, а отклонение от маршрута по «невынужденным причинам» не входило в его планы. Такое решение вызвало у руководства СССР значительное раздражение. Однако аэростату не было отказано в прохождении через воздушное пространство страны.

Итак, вылетев из Фридрихсхафена, «Граф Цепеллин», прежде чем вновь пополнить топливные баки, увидел далеко внизу такие города, как Ульм, Нюрнберг, Лейпциг, Берлин, Штеттин, Данциг (современный Гданьск), Кенигсберг (Калининград), Тильзит (Советск), Вологда, Пермь. Миновав затем устья Иртыша и Нижней Тунгуски, 18 августа дирижабль пролетел над Якутском, где его радостными криками и жестами встречали местные жители, Аяном и Николаевском-на-Амуре, пока не покинул территорию Советского Союза.

Перед этим на Дальнем Востоке аэростат в прямом смысле едва не столкнулся с серьезными проблемами. Из-за ошибочных сведений в карте о высоте гор Станового хребта «Граф Цепеллин», стремясь избежать столкновения, был вынужден подняться на предельную высоту.

Проведя в воздухе 101 час 40 минут, гигантский «летучий корабль» достиг, наконец, Токио. Попутно был установлен новый мировой рекорд по протяженности беспосадочного полета – 11 230 км. Во время отдыха на японских островах дирижабль базировался в бывшем немецком эллинге, доставшемся японцам после Первой мировой войны.

В Японии каждый из участников кругосветки занялся своим делом. Экипаж проверял состояние аэростата, журналисты спешили передать в редакцию заметки, популяризаторы рассказывали японцам о передовых достижениях дирижаблей, исследователи анализировали полученные метеорологические наблюдения.

25 августа «Граф Цепеллин» попрощался с Токио, открыв свою миссию над Тихим океаном.

Теперь курс лежал на Лос-Анджелес через Сан-Франциско. Этот отрезок прошел уже без каких-либо приключений, если не считать, конечно, самого факта первого в истории беспосадочного полета на средствах любого типа через Тихий океан. Установление очередного рекорда заняло 79 ч 54 мин.

В последний раз дозаправившись в крупнейшем городе Калифорнии, «Граф Цепеллин» нанизал 13 штатов и 29 августа, через три недели после вылета на Восток, подлетел к Лейкхерсту с Запада. Суммарное время в полете составило 12 дней 12 часов и 13 минут. С учетом остановок – 21 д 5 ч 31 мин или 33 234 км. Заслуги капитана дирижабля Эккенера были оценены Золотой медалью Национального географического общества. Перед возвращением в Германию пилота принял президент США Герберт Гувер.

Между тем, Сталин не забыл нанесенного «оскорбления».

В качестве извинения за непринятие приглашения залететь в Москву «Графу Цепеллину» в сентябре 1930 года пришлось совершить отдельный рейс в советскую столицу. На Октябрьском поле дирижабль встречала 100-тысячная восторженная толпа.

«Граф Цепеллин» летал до 1937 года, не потерпев ни одной серьезной аварии. За девять лет эксплуатации он провел в воздухе около 17 200 часов, совершил 590 полетов в разные страны мира, преодолел почти 1,7 млн. км, перевез 13 110 пассажиров и около 70 т грузов и почты.