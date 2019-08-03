«Чистейшие вагоны»: как запускали первые электрички в России

Первые проекты электрификации пригородных участков железных дорог впервые предлагались еще в Российской империи. Например, к 1915 году ожидался запуск электропоезда по 66-километровой Ораниенбаумской электрической линии (Оранэла), которая, по задумке инженеров, должна была связать Нарвскую заставу со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Красной Горкой. Из-за начала Первой мировой войны и грянувшей затем революции проект так и не был осуществлен. Одновременно, в 1913 году Министерство путей сообщения рассматривало проект электрификации направления Москва – Воскресенск.

Еще раньше электропоезда эксплуатировались на узкоколейных путях в польской Лодзи.

Развитию нового вида железнодорожного пригородного сообщения предшествовало утверждение Совнаркомом в 1921 году государственного плана электрификации Советской России (ГОЭЛРО). Согласно этому документу, для установления связи между главными промышленными районами РСФСР создавалась разветвленная сеть электрифицированных железнодорожных линий.

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После образования СССР область внедрения нового вида транспорта – практичного, надежного и почти бесшумного – значительно расширилась. Самый первый в стране электрифицированный 20-километровый участок соединил Баку с нефтеносными промыслами Сабунчи и Сураханы. Движение электропоездов в Азербайджанской ССР было торжественно открыто 6 июля 1926 года. Для строительства этой дороги был разобран и перевезен практически готовый участок Оранэлы от Стрельны до Ораниенбаума. Специальные электропоезда, первые в истории СССР, были построены на Мытищинском заводе с использованием австрийского оборудования, поставленного для Оранэлы до революции.

Поначалу электропоезда испытывались под «трамвайным» напряжением в 600 В, но регулярное движение открылось уже под напряжением 1200 В до станции Сабунчи. Средняя скорость выросла по сравнению с паровозами в 2,5 раза. В том же году газеты впервые употребили получивший впоследствии высокую популярность термин «электричка».

Бакинская электричка произвела большое впечатление на Владимира Маяковского, посетившего город в 1927 году.

«После годовщины десятилетия я опять объехал Баку, — писал поэт. — Часов в 6 утра протираю глаза. И от утра, и от необычайности зрелища. Навстречу прогромыхал электропоезд.

Огромнейшие, чистейшие вагоны поднимали к проводам пары стальных иксов.

На таких иксах вели поезда электровозы по тоннелям под Нью-Йорком. В двадцать четвертом я трясся здесь в чем-то теплушечном, обдаваемый копотью. Тогда дорога шла через песок и пустырь, сейчас — через европейские коттеджи, в садиках и цветниках».

В России знаменательное событие произошло тремя годами позже. 3 июня 1929 года была создана Московская область, а ровно через два месяца по ней впервые пошла электричка серии С. В подвижной состав вошли три вагона – моторный и два прицепных, в одном из которых было устроено багажное отделение. Пилотная ветка протяженностью 18 км соединила Ярославский вокзал с Мытищами – как и сегодня, это было одно из самых востребованных, а потому проблемных направлений.

Ходившие до появления электричек на близкие расстояния со средней скоростью 16 км/ч поезда с паровозами попросту не справлялись с пассажиропотоком.

Первые же годы функционирования нового вида железнодорожного транспорта показали преимущества электрической тяги над паровой. Кроме большой экономии топлива, это позволило значительно сократить паровозный и вагонный парк. Так, уже в начале 1930-х годов эксплуатируемые на этой линии 33 моторвагонные секции заменили 43 поездных и маневровых паровоза и около 400 пригородных пассажирских вагонов.

Через год после запуска электрички на участке Москва – Мытищи Северной железной дороги на моторвагонную тягу также были переведены участки Мытищи – Болшево, Мытищи – Пушкино, Болшево – Щелково и Пушкино – Правда. С ростом пассажиропотока число вагонов возросло до девяти. Часть из них при этом могла отцепляться на промежуточных станциях для повышения экономичности перевозок. В среднем время в пути сократилось вдвое.

За основу была принята система электроснабжения постоянного тока с напряжением 1500 В. Затем ее применили и на других участках с моторвагонной тягой. Такой выбор был сделан потому, что иначе потребовались бы более тяжелые и дорогие моторные вагоны с трансформаторами. Кроме того, двигатели постоянного тока более приспособлены для быстрого запуска по сравнению с однофазными, что особенно важно для работы на пригородных участках с большим числом остановок.

А напряжение 1500 сочли оптимальным, поскольку для контактной сети нужно значительно меньше меди по сравнению с системой 600 - 800 В.

Планом ГОЭЛРО намечалось электрифицировать 3,7 тыс. км железных дорог. Как отмечается в книге Николая Сидорова «Как устроен и работает электровоз», с началом широкой эксплуатации электропоездов «коренным образом изменились условия труда локомотивных бригад, исчезли многие профессии с тяжелыми и вредными условиями труда: кочегары, промывальщики котлов и т. д.». В зоне электрических магистралей, особенно на станциях и вокзалах, стал чище воздух.