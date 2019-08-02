«Способности ухудшаются»: что похмелье делает с мозгом

Похмелье негативно сказывается на памяти и ухудшает умственные способности, выяснили австралийские ученые из Технологического университета Суинберна. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Clinical Medicine.

Реклама

Участниками исследования стали чуть более 100 человек, которых ученые отобрали в развлекательных заведениях Брисбена. Они заполнили опросники, сообщив свои пол, возраст, вес, рост. Также посетители питейных заведений рассказали, сколько алкоголя они обычно употребляют и какой именно предпочитают. Исследователи измерили уровень алкоголя в их крови с помощью алкотестера.

На следующий день после употребления алкоголя испытуемые сообщили, какие алкогольные напитки они пили и в каком количестве. Затем оценили тяжесть своего похмелья с помощью специальной шкалы, включающей такие симптомы, как потоотделение, жажда, тошнота, боль в животе, головокружение и другие типичные для этого состояния проявления.

После этого участники исследования прошли тесты, оценивающие их память и когнитивные способности — например, в одном из них надо было расположить в необходимом порядке набор цифр и букв.

Оказалось, что чем выше была концентрация алкоголя в их организме прошлым вечером и, соответственно, чем выраженнее были симптомы похмелья, тем хуже участники эксперимента справлялись с тестами.

При этом испытуемые редко ошибались — более половины выполнили все задания верно, а около четверти допустили лишь 1-2 ошибки. Ухудшение показателей было обусловлено в основном низкой скоростью выполнения заданий.

«Неудивительно, что чем больше алкоголя потребляется, тем сильнее похмелье и ухудшение состояния мозга», — отмечает доктор Сара Бенсон. Однако она подчеркивает, что такие исследования необходимы для того, чтобы люди понимали, какие ограничения на их жизнь накладывает похмелье.

«Важно больше узнать о причинах и последствиях похмелья, потому что похмелья происходят часто и, как уже известно, оказывают огромное негативное влияние на повседневную деятельность, — говорит она. —

Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность к сложному поведению, а значит, способность водить машину, работать, учиться или заниматься другими видами деятельности ухудшается из-за похмелья».

Кроме того, добавляют исследователи, на тяжесть похмелья влияет содержание в напитке примесей, образующихся в процессе ферментации (метанол, сивушные спирты, дубильные вещества и т. п.). Хотя часть из них обуславливает вкус и аромат напитка, последствия его употребления могут быть куда более неприятными, чем при употреблении, например, водки.

О том, что похмелье влияет на способность к вождению, ученые сообщали и раньше. В 2018 году британские специалисты проанализировали 19 исследований, в которых приняли участие более 1100 человек. Все работы были посвящены изучению когнитивных способностей людей, за сутки перед исследованием основательно выпивших. К моменту самих исследований уровень алкоголя в крови был ниже 0,02%. Для сравнения, машину в США разрешено водить с содержанием алкоголя в крови не более 0,08%.

В целом, те, у кого было похмелье, хуже справлялись с заданиями на внимательность, память и координацию, чем те, у кого похмелья не было. В некоторых исследованиях с помощью симулятора вождения тестировалось, насколько хорошо участники управляют автомобилем.

«Многие думают, что садиться за руль наутро после пьянки нормально. Но результаты исследования показывают, что навык вождения ухудшается, причем даже тогда, когда в организме уже нет алкоголя»,

— отметили авторы работы.

Улучшить самочувствие при похмелье можно с помощью газировки с лимонным соком, выяснили китайские исследователи. Они протестировали 57 безалкогольных напитков, в том числе несколько разновидностей холодного чая и газировки. В ходе эксперимента они смешивали метаболиты алкоголя с разными напитками. Оказалось, что с задачей лучше всего справляется газированная вода с лимонным соком.

По словам исследователей, газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма.

Впрочем, на людях исследования пока не проводились.

Кроме того, ученые подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения.