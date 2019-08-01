Отступление нацистов: рассекречены документы об освобождении Каунаса

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, имеющие отношение к освобождению Каунаса 1 августа 1944 года. Бои за второй по величине город Литвы начались 31 июля. В очищении Каунаса от немецких оккупантов принимали участие войска 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского. Первые сражения завязались на северо-восточной и восточной окраинах. Каунасская операция являлась частью Белорусской наступательной операции «Багратион», которая завершилась отступлением немецких войск с занятых позиций.

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Среди прочих архивных материалов в тематическом разделе представлен акт о зверствах захватчиков и членов литовской организации «Смовчики» («Душители») в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР, составленный 17 июля 1944 года. Согласно приведенным в документе данным, организация была создана немцами в 1941 году из числа местных жителей. Только за несколько дней ноября указанного года карательные отряды СС после жестоких издевательств и пыток уничтожили порядка 900 человек, в том числе стариков и грудных детей. Многие из них были закопаны или сожжены заживо. На рабский труд в Германию нацисты угнали около 200 человек.

«Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов», — отмечается в акте.

Сотрудниками контрразведки «Смерш» были выяснены обстоятельства уничтожения нацистами еврейского населения Каунаса.

Обнародованы содержания наградных рядов, рассказывающие о подвигах простых красноармейцев. Так, за обеспечение прорыва немецкой обороны и дальнейшее успешное продвижение советских войск по овладению Каунасом командир танковой роты 1-го танкового батальона 120-й отдельной бригады Михаил Батраков был удостоен звания Героя Советского Союза. Его подразделение прорвало фронт на правом берегу Немана у Каунаса. Заметив на одном из перекрестков скопление немецких машин и бронетехники, старший лейтенант приказал своим танкистам отрезать пути отхода и разгромить колонну.

В свою очередь, командир пулеметного расчета 449-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии Петр Яковлев вместе со своими людьми форсировал Неман в районе местечка Румшишки. Противник заметил автоматчиков и предпринял контратаку силами отряда до 100 солдат.

Тогда Яковлев подпустил наступавшего противника на близкое расстояние и уничтожил до 80 солдат и офицеров, чем открыл пути подхода к освобождению Каунаса.

Будучи раненым, красноармеец не покинул поля боя.

На портале также выложен скан приказа заместителя наркома обороны СССР от 30 августа 1944 года № 0289 о награждении орденами и медалями соединений частей Красной армии за освобождение Каунаса и Шауляя. Военнослужащим была объявлена благодарность. В тот же день в Москве состоялся салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

13 июля Минобороны представило документы к 75-й годовщине освобождения Вильнюса. В их числе — журналы боевых действий и приказы Верховного главнокомандующего, газетные публикации, наградные листы на участников операции, отчеты специальной комиссии о злодеяниях нацистов.

Доступно для обозрения боевое донесение штаба 3-го Белорусского фронта от 14 июля, в котором сообщалось, что за время боев с 7 по 13 июля советскими войсками было уничтожено 7 тыс. солдат и офицеров противника, 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, два железнодорожных эшелона.

Бои в Вильнюсе велись несколько дней. Враг ожесточенно сражался, пытаясь удержать город.

1-я воздушная армия обеспечивала поддержку с воздуха: штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала железнодорожные эшелоны, живую силу и технику противника. В альбоме ее боевых действий сохранились фотографии колонн отступающих из Вильнюса немцев.

Кроме того, выставлена копия приказа Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина генералу армии Черняховскому, в котором отмечалось, что «войска 3-го Белорусского фронта в результате пятидневных боев уничтожили гарнизон немцев и освободили столицу Литовской ССР от фашистских захватчиков».

А документы, посвященные освобождению Минска 3 июля 1944 года, содержат описание встречи красноармейцев местными жителями.

«Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины», — сообщал генерал-лейтенант Александр Покровский.