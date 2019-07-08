Среда или гены? Отчего толстеют земляне

С 1975 года количество людей, страдающих ожирением, возросло в мире втрое. В основном это связано с недостатком физической активности и неправильным питанием, однако гены тоже играют определенную роль, установили исследователи из Норвежского научно-технического университета. Работа была опубликована в журнале The BMJ.

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Стандартный показатель ожирения — индекс массы тела (ИМТ) — рассчитывается на основе данных о весе и росте. ИМТ от 25 до 30 означает, что человек имеет избыточный вес. Показатель от 30 и выше соответствует ожирению, одному из основных факторов риска возникновения инфарктов, инсульта, диабета и некоторых онкологических заболеваний.

ИМТ выше 30 в середине 1970-х годов наблюдался у 4% населения. К 2016 году эта доля возросла до 13% (11% среди мужчин и 15% среди женщин).

В настоящее время в мире насчитывается около двух миллиардов человек от 18 лет и старше — 39% всех взрослых на планете — с избыточным весом. 700 млн из них страдают от ожирения. Распространенность избыточного веса среди детей еще более резко возросла — с 4% в 1975 году до 18% в 2016 году. Интересно, что среди женщин среднего возраста в 1960-1980 годы ИМТ, наоборот, снижался — это было связано как с модой на определенное телосложение и затянувшимся переходом к малоподвижной работе.

Чтобы выяснить, насколько окружающая среда и наследственность влияют на риск развития ожирения, ученые проанализировали данные о почти 120 млн норвежцев, рост и вес которых регулярно измерялись в 1963-2008 годах. Вес людей начал увеличиваться в 1980-1990 годах. У тех, кто родился после 1970 года, было гораздо больше шансов обзавестись избыточным весом, чем у предыдущих поколений.

Исследователи разделили половину изученных людей на пять групп в зависимости от их генетической предрасположенности к ожирению.

Сравнивая наиболее и наименее предрасположенные группы, исследователи обнаружили, что, например, 35-летние мужчины с генетическими вариациями, способствующими набору веса, уже в середине 1960-х годов были тяжелее, чем мужчины того же возраста без способствующих набору жировой массы генов. 40 лет спустя, по мере роста частоты случаев ожирения, разница в «дополнительном» весе увеличилась почти в два раза. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении женщин, хотя различия с течением времени увеличивались медленнее.

«Генетическая предрасположенность делала 35-летнего мужчину среднего роста на 3,9 кг тяжелее, чем его сверстников без таковой, - поясняет ведущий автор исследования Мария Брандквист. — Сегодня в Норвегии такие гены способствуют увеличению веса более чем на 6,8 кг».

При этом из-за предрасполагающей к ожирению окружающей среды такой человек наберет в среднем еще семь лишних кг.

«13,9 кг избыточного веса появляются в основном из-за сегодняшнего нездорового образа жизни, но и наследственность вносит ощутимый вклад», — говорит Брандквист.

Генетический риск ожирения может различаться в зависимости от популяций, поскольку могут быть отличия в генетических вариантах, связанных с ИМТ, отмечают исследователи. Кроме того, окружающая среда может способствовать ожирению в разной степени. Хотя оценки взаимодействия генов и окружающей среды могут различаться, основные механизмы воздействия генетических вариантов на ИМТ, вероятно, одинаковы, поэтому результаты можно распространить и на остальное население Земли, полагают исследователи.

«Генетическая предрасположенность взаимодействует с окружающей средой, приводя к росту ИМТ у населения», — заключают исследователи.

Несмотря на то, что предрасположенность к ожирению — наследственная черта, ИМТ за последние десятилетия вырос и у непредрасположенных к этому людей, обращают внимание они. Поэтому стратегии по предотвращению развития ожирения необходимы не только для групп риска, но и всего населения.

Чтобы снизить риск ожирения, японские ученые рекомендуют регулярно потреблять рис и продукцию из рисовой муки.

Проанализировав данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран, они выяснили, что там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, уровень ожирения оказался значительно ниже. При этом десятикратное уменьшение этого показателя ассоциировалось с излишним весом у местного населения. Связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая общую калорийность рациона, образование, курение, ВВП на душу населения и расходы на здравоохранение.

По оценкам исследователей, даже небольшое увеличение среднего потребления риса (до 50 г в день на человека) может снизить распространенность ожирения во всем мире на 1%.