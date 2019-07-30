Агрессия и безразличие: как распознать профессиональное выгорание

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали, какие признаки свидетельствуют о наличии у работников профессионального выгорания, сообщает RT.

Выгорание свойственны эмоциональная истощенность, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.

Эмоциональная истощенность — чувство опустошенности, исчерпанности эмоциональных ресурсов, отрицательные установки по отношению к окружающим, себе, своей работе и жизни в целом. При таком состоянии в стрессовых ситуациях возможны эмоциональные срывы, предупреждают специалисты.

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При негативном восприятии своей профессии работник относится к труду пренебрежительно, контакты с окружающими поддерживает лишь формально и склонен к агрессии.

Снижение работоспособности выражается в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности в работе, профессиональной самооценки. Как следствие, возникают безразличие к работе и полное ощущение собственной несостоятельности.

Также при выгорании могут наблюдаться головные боли, нарушения сна, раздражительность. В поисках отдушины работник может стать жертвой зависимостей вроде табакокурения и алкоголизма.

«Выгорание — следствие профессионального стресса.

Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера», — уточняют в НИИ медицины труда.

Выгоранию подвержены представители любых профессий, но в первую очередь — те, чья работа связана с регулярным общением с другими людьми, эмоциональными сопереживаниями, большой ответственностью: врачи, психологи, учителя.

Синдром эмоционального выгорания был включен в 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней. Он признан результатом «хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен».

В июне стало известно, что Минтруд изучит особенности профессионального выгорания в России, а также займется созданием комплекса мероприятий для восстановления нормального самочувствия и работоспособности тех, кто с ним столкнулся.

«По данным экспертов ВОЗ, основные современные виды труда сопровождаются высокими нервно-эмоциональными нагрузками, которые способствуют формированию стресса на работе и приводят к ухудшению состояния здоровья. За последние 20 лет профессиональная деятельность значительно усложнилась вследствие постоянного роста объема информации, высокой степени сложности задания, необходимости принятия решения в условиях дефицита времени, выраженной ответственности за качество основной работы», — говорится в документах на сайте госзакупок.

Также отмечается, что накопление «нереализованных эмоций, дисгармония между психологическими и трудовыми ритмами» значительно повышают нагрузку на центральную нервную систему.

Таким образом, может развиваться перенапряжение или переутомление, а также синдром эмоционального выгорания, которые, в свою очередь, могут привести к патологическим изменениям в организме.

В связи с этим исполнителю контракта предстоит проанализировать распространенность развития профессионального стресса в зависимости от напряженности труда, включая высокие требования к работнику, завышенный контроль со стороны работодателя, низкую социальную поддержку работающих. Кроме того, исполнитель разработает оптимальную систему организации труда и отдыха, исследует возможность применения психотерапии, комнат релаксации и оздоровительных мероприятий для восстановления нормального самочувствия и работоспособности.

На трудоспособности и самочувствии россиян сказывается ненормированный график, выяснили специалисты из НИУ ВШЭ.

Сегодня около 2/3 российских работников работают по вечерам, ночам и в выходные дни, что мешает поддерживать баланс между работой и социальной жизнью.

За рубежом последствия такого образа жизни уже изучены. В медицинском плане он грозит депрессиями, болезнями сердечно-сосудистой системы, психосоматическими проблемами и ростом несчастных случаев на производстве и на дорогах из-за усталости и недосыпа работников.

Что касается социальных аспектов — нестандартный трудовой график не согласуется с устоявшимися ритмами социальной и семейной жизни, мешая работникам проводить время с семьей и друзьями. Это приводит к напряженности в отношениях и конфликтам.