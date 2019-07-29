Заслонили небо: британцы приняли рой муравьев за дождь

На юге Великобритании метеослужба зафиксировала необычное метеорологическое явление, о природе которого специалисты догадались не сразу.

«Последние наблюдения из космоса показывают, что наш радар уловил на южном побережье нечто, не похожее на осадки», — сообщила организация в Твиттере.

The latest view from space ?? shows that our radar is picking up something that isn't #precipitation along the south coast ?? pic.twitter.com/N4eU9n6Z6A — Met Office (@metoffice) 17 июля 2019 г.

Странные объекты напоминали облака или тучи, из которых идет дождь, но более пристальное наблюдение показало, что на самом деле это рой муравьев.

Рой настолько плотный, что его действительно можно принять за тучу при наблюдении со спутника.

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«Это точно не дождь, потому что смотрится куда более жутко, — говорит ведущий прогнозов погоды Саймон Кинг. — Дождь выглядит совершенно иначе».

Жители региона, впрочем, к этому явлению уже привыкли и таким уж жутким его не считают. Они называют появление таких роев «днем летающих муравьев». Корректнее называть это сезоном — «облака» из муравьев появляются в период с июня по сентябрь, пик их полетов длится несколько дней.

Когда слегка спадает жаркая влажная погода, у черных садовых муравьев(Lasius niger) начинается брачный лет. Крылатые самцы и самки массово поднимаются в небо. Самки выпускают феромоны, привлекая самцов, и те борются за внимание самок. При этом и тем, и другим приходится спасаться от хищных птиц, которые очень заинтересованы в таком скоплении пищи.

После брачных ритуалов самцы погибают. Самки же возвращаются на землю, избавляются от крыльев и и отправляются на поиски места, где они смогут основать новые колонии. Подходящим местом может оказаться камень или другой предмет лежащий на земле, старый пень, углубление в грунте. Самка может также сама вырыть нору в мягкой земле.

Самка откладывает яйца в течении нескольких дней после спаривания. Личинки выходят из яиц примерно через неделю (при температура 25-28°C), через две недели они окукливаются и еще через две недели из коконов появляются первые рабочие муравьи.

Первые рабочие мельче последующих из-за недостатка питания на стадии личинки — кроме матки, обеспечить его некому. Первых личинок матка кормит запасами своего организма — слюнным секретом.

Если самка доживает до следующего года, то снова участвует в брачном лете.

Всего она может произвести около 20 тыс. яиц за 15 лет. Всего же матка может прожить до 28 лет.

Летающих муравьев принимают в Великобритании за дождевые облака не в первый раз — это уже происходило в 2017 году. Энтомолог Адам Харт из Университета Глостершира считает, что это говорит о чувствительности техники, которая используется для наблюдений за погодой. Однако некоторые специалисты обеспокоены возможным ростом колоний муравьев.

Даже если и так, отмечает Харт, в этом нет ничего плохого. Хотя рой муравьев в небе выглядит жутковато, насекомые приносят экосистеме огромную пользу. Они не только служат важным источником пищи для птиц, но и в процессе создания новых колоний основательно перекапывают почву, улучшая ее качество.

Черные садовые муравьи распространены также и в Средней полосе России. Размеры маток могут превышать сантиметр, размеры рабочих — 3-4,5 мм. Иногда они могут вредить сельскому хозяйству, в массе разводя тлей и червецов на листьях, стеблях и корнях растений.

Матки черных садовых муравьев нередко основывают гнездо вместе.

Если одна из погибает, то второй приходится ее «хоронить».

Обычно утилизацией тел погибших собратьев занимаются рабочие муравьи, но пока они не вылупились, матка берет всю грязную работу на себя. Она разгрызает тело скончавшейся соседки на части и закапывает его остатки или, по крайней мере, выносит труп за пределы своей камеры с яйцами.

По оценкам ученых, похороны в семь раз сокращают возможность выжившей матки заразиться. При этом они, по всей видимости, не в состоянии определить, больна ли вторая самка.

«Обычно муравьиные матки сконцентрированы на воспроизводстве потомства и не ввязываются в опасные мероприятия, — отмечают исследователи. — Поэтому мы удивились, увидев, что они не только не избегают основывать колонии с больными самками, но и самостоятельно избавляются от их трупов. Мы выяснили, что у таких самок риск заразиться от погибшей ниже и умирают они реже, чем те, кто этого не делает».