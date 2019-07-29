Неблагодарные потомки: кто распродал имущество Армстронга

$12,1 млн было выручено на трех аукционах за вещи, принадлежавшие первому человеку на Луне Нилу Армстронгу, сообщает Business Insider. Имущество астронавта распродавалось на торгах в Далласе, начиная с ноября 2018 года. Последним лотом стала золотая памятная медаль, летавшая с Армстронгом к спутнику Земли на космическом корабле «Аполлон-11». За нее было выложено $2 млн 55 тыс.

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Специалистов привела в шок итоговая цена реликвии, названной ими «заоблачной». Известно, что это одна из трех медалей, отправившихся вместе с миссией в июле 1969 года. Дизайн повторяет раннюю версию эмблемы экспедиции «Аполлона-11», что делает артефакт важной частью наследия NASA.

Интерес к имуществу Армстронга существенно вырос в связи с 50-летием исторического полета.

Так, помимо медали за $486,5 тыс. была реализована идентификационная табличка с лунного модуля «Орел», а за $275 тыс. — пропеллер от самолета братьев Райт, который астронавт взял с собой. Запись первой в истории высадки на Луну, которую NASA в 1976 году по ошибке продало стажеру, ушла с молотка за $1 млн 820 тыс. На трех оригинальных кассетах содержится 2,5 часа хроники. Среди прочего это первые шаги Армстронга по лунной поверхности и обращение президента США Ричарда Никсона.

43 года назад национальное достояние попало к стажеру NASA Гери Джорджу вместе с 65 другими кассетами всего за 217 долларов 77 центов. Часть кассет он впоследствии перепродал телеканалам, а три оставил себе.

По данным New York Times, помимо рекордных сумм и широкого общественного резонанса состоявшиеся аукционы вызвали ожесточенные споры среди поклонников Армстронга. Отмечалось, что ни один из лотов не был предложен второй женой астронавта Кэрол Армстронг. Кроме того, сразу несколько человек, знавших Армстронга, высказали предположения, что сам владелец этих вещей был бы крайне недоволен попыткой на них нажиться. Общеизвестно, что в 1994 году Армстронг прекратил раздачу автографов из-за того, что обладатели карточек с его подписью затем продавали их за большие деньги.

Газета утверждает, что принадлежавшие астронавту предметы были выставлены на торги его сыновьями от первого брака Риком и Марком.

$2 млн из вырученных средств братья пожертвовали музеям.

Армстронг умер 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет из-за осложнений после коронарного шунтирования. NYT считает, что причиной кончины астронавта могла стать врачебная ошибка. Согласно уверениям журналистов издания, госпиталь, в котором лечился и скончался Армстронг, выплатил его сыновьям $6 млн за молчание об истинных причинах ухода из жизни их отца. Между сторонами якобы было заключено конфиденциальное соглашение. В своих доводах источник ссылается на полученные от анонима 93 страницы медицинских документов, включая отчеты экспертов и переписку между адвокатами больницы и семьей Армстронга. Наследники астронавта обвиняли лечебное учреждение в ненадлежащем послеоперационном уходе за их отцом.

Отчеты трех экспертов дали общее представление о том, что произошло с Армстронгом в больнице. Во время операции к его сердцу были подсоединены трубки, но после их извлечения возникло внутреннее кровотечение, а кровяное давление упало.

Врачи отвезли астронавта в лабораторию катетеризации на эхокардиографию, которая подтвердила «значительное и сильное» кровотечение.

Медики откачали часть крови, а затем отвезли пациента в операционную. Кардиохирург из университета Пенсильвании, дававший экспертную оценку действиям врачей больницы по просьбе семьи Армстронга, заключил, что решение о доставке на катетеризацию было ключевой ошибкой. Кардиохирург из медицинского центра в Йеле, рассматривавший этот случай по просьбе другой стороны, посчитал действия врачей «оправданными, но, безусловно, более рискованными», чем направление пациента сразу в операционную. Третий доктор в целом поддержал решение медиков.

Полученные от госпиталя деньги были поделены между Марком, Риком, а также братом и сестрой покойного Дином Армстронгом и Джун Хоффман: им досталось по $250 тыс., а шестерым внукам – по $24 тыс. Вдова Армстронга Кэрол не участвовала в сделке, но подписала соглашение, поскольку у нее «не было выбора».