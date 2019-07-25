«Хорошо питались»: в Новгороде откопали древнерусских богачей

Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН. Они были установлены в три ряда, вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга и накрыты плитой весом около 1,5 тонн. В большинстве саркофагов покоились по несколько усопших. Их тела была завернуты в бересту или ткань. Материал не сохранился. Металлических предметов, кроме серебряных сережек, в погребениях не обнаружено.

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По мнению специалистов, им пришлось иметь дело с захоронением новгородских бояр XII-XIII веков. В настоящий момент для исследований доступны пять саркофагов. Шестой установлен под фундаментом более поздней эпохи, поэтому подобраться к нему тяжело.

«Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются

— всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов. Они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях, но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода – это, безусловно, редкость», — заявил начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов.

По его словам, на подготовку каждого саркофага должно было уйти много времени, поэтому позволить себе такую усыпальницу могли только очень богатые люди.

Исследователи подчеркнули, что семейные усыпальницы подобного вида встречаются лишь в четырех столицах княжеств домонгольского периода: помимо Новгорода это Киев, Чернигов и Переяславль-Южный.

Научный сотрудник отдела теории и методики ИА РАН Ирина Решетова убеждена, что члены знатных семей, прежде чем упокоиться в саркофагах, прожили не менее 50 лет.

«Все они вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов.

Но очень хорошо сохранившаяся зубная система говорит о том, что эти люди хорошо питались.

Если учесть, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляет 35-38 лет, а в этих погребениях почти все индивиды старше 50, то можно сказать, что у них был очень высокий уровень жизни», — добавила специалист.

Ранее археологи уже находили в Юрьевом монастыре фрагменты фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века и находившихся под полом собора, а также другие каменные саркофаги. В них, считают ученые, похоронены жившие здесь монахи. На такое предположение археологов натолкнули обнаруженные в гробницах остатки кожаных поясов с тиснением двунадесятых праздников и кожаные кресты.

В начале текущей недели новгородские археологи расшифровали текст берестяной грамоты XIII века, найденной в Старой Руссе. В историческом документе один житель средневековой Руси приказывал другому привести к нему трех лошадей. Исследователи надеются, что найденный артефакт позволит лучше понять повседневную жизнь обитателей Новгородской земли этого периода.

«Мы знаем их имена — Максим и Анания, — отметила руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елена Торопова, —

Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему.

Куда именно, не сказано. Возможно, появится дополнительная информация, когда будет уточнено время, к которому относится находка».

Чуть ранее, 10 июля, археолог Павел Колосницын нашел юбилейную, 50-ю берестяную грамоту в Старой Руссе.

«Сел в конце дня проверять помытую бересту из ящиков в которые складывают массовый материал из квадратов. На четвертом подносе достаю небольшой сверточек и вижу на нем буквы», — поведал он.

В октябре прошлого года археологи Института истории материальной культуры РАН впервые представили артефакты времен Второй мировой войны, найденные при строительстве участков скоростной трассы М-11, свидетельствующие о жизнедеятельности испанских солдат из Голубой дивизии под Новгородом и Ленинградом. В частности, были обнаружены блиндажи, окопы и линии связи, а также монеты, штык-нож, аптечные пузырьки, винные бутылки испанского производства и фрагменты испанских газет, пережившие десятилетия благодаря консервации глиной.