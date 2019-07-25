Первая в космосе: как Светлана Савицкая утерла нос мужчинам

Вторая женщина-космонавт после Валентины Терешковой родилась в семье военного летчика, дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого, который впоследствии дослужился до звания маршала авиации, был кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета. С раннего детства она увлекалась авиационным спортом: окончив школу летчиков-испытателей была принята в отряд космонавтов. Савицкая заставила говорить о себе задолго до легендарного полета. Так, в 1965 году она установила три мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы, а пять лет спустя стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу.

Реклама

«Цель у меня была — летать, — признавалась Савицкая. — Да, именно в космических полетах участвовать. Я, собственно говоря, поэтому и пошла в авиационный спорт.

Я просто никогда никому об этом не говорила, потому что это было время, когда говорили, что космос — не женское дело.

У нас первая женщина слетала и больше там делать нечего, хватит, все понятно и так».

Ей удалось освоить реактивные самолеты-истребители МиГ: Савицкая одинаково уверенно чувствовала себя за штурвалом боевых машин разных моделей. В начале 1980-х дочь маршала сменила свое амплуа летчика-испытателя на космонавта, пройдя полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа «Союз Т» и орбитальной станции «Салют».

Впервые Савицкая совершила полет к звездам 19-27 августа 1982 года в качестве космонавта-исследователя на корабле «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7». Французская газета Le Figaro выдала тогда настоящую «бомбу»: якобы Савицкая стала первой женщиной, попытавшейся заняться сексом в космосе. Ее партнером, сообщало издание, был Леонид Попов или Александр Серебров. Приводя доводы в поддержку сенсации, газета ссылалась на неких высокопоставленных лиц в космической отрасли СССР, которые якобы признали факт интимной близости между космонавтами. Однако официального подтверждения полового акта так и не последовало. Сама Савицкая всегда категорически отказывалась высказываться на эту тему.

Вторая экспедиция с ее участием началась 17 июля 1984-го. Теперь Савицкая была бортинженером корабля «Союз Т-12».

Корабль стартовал с Байконура, неся на борту Савицкую, Владимира Джанибекова и космонавта-исследователя Игоря Волка. На следующий день «Союз Т-12» пристыковался к «Салюту-7».

25 июля 1984 года в 18 часов 55 минут по московскому времени открылся люк космической станции. Савицкая увидела яркий солнечный свет и мерцанье звезд. Ученые и конструкторы наблюдали за первым выходом женщины в открытый космос. Вне космического корабля она пробыла 3 ч 35 мин. Савицкая совершала выход вместе с Джанибековым, для которого это также был первый подобный опыт. За пределами корабля космонавты испытали универсальный ручной инструмент, с помощью которого можно было сваривать, резать и паять металл.

«Это был основной, ключевой элемент моего второго полета. Собственно говоря, ради того, чтобы был обеспечен приоритет нашей страны в этом важном разделе космической деятельности, чтобы первая советская женщина вышла в открытый космос. Это более напряженная работа. Да, там больше опасностей.

Надо быть более грамотным, более осторожным, более пунктуальным, контролировать себя четко.

Но это не страх», – рассказывала Савицкая РИА «Новости».

Все три с половиной часа за состоянием Савицкой внимательно следили с Земли. Никаких проблем выявлено не было: она отработала на высоком профессиональном уровне, ни в чем не уступив напарнику-мужчине. Савицкая не только сохраняла абсолютное спокойствие, но и успевала перешучиваться с коллегами, оставшимися внутри станции «Салют-7». Оттуда ее активно зазывали на уже приготовленный праздничный обед, на что Савицкая ответила:

«Мальчишки, не соблазняйте, пока работу не закончу, не вернусь!»

29 июля экипаж «Союза Т-12» вернулся на Землю. Как и ее отец, Савицкая удостоилась двух звезд Героя Советского Союза. Ее также наградили орденом Ленина.

«Все, кто наблюдали за молодой Светланой, не скрывали своего восхищения ее самообладанием, выдержкой, уверенностью, наконец, элегантностью, с какими она выполняла столь трудную и ответственную работу, — отмечал в своей книге «Безумство храбрых. О молодежи 1917 – 1991 годов» историк Александр Степанов. — Впервые женщина в открытом космосе, впервые на околоземной орбите человек сваривал, плавил, напылял и резал, то есть работал с металлом, что всегда означает строительство нового».

В 1986 году Савицкую планировали отправить в космос в качестве командира чисто женского экипажа, но этот полет в итоге так и не состоялся. Впоследствии она работала в НПО «Энергия» и преподавала в МАИ, продолжая приносить пользу космонавтике в качестве инженера и наставника молодежи.