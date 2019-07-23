«Как вчера затонул»: на дне Балтики нашли загадочный корабль

Корабль, возраст которого может составлять порядка 500 лет, обнаружен на дне Балтийского моря, сообщает Science Alert. Исследователи отмечают хорошее состояние деревянного судна, ходившего по морю, вероятно, на рубеже XV и XVI веков — в эпоху Христофора Колумба и Леонардо да Винчи. Установить, какой стране принадлежал погибший корабль, пока не удалось. В базах исследователей он проходит под маркировкой «неизвестный корабль».

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«Такое ощущение, что он затонул вчера: невероятно, но мачты на месте, а корпус не поврежден», — отметил морской археолог Родриго Пачеко-Руис из исследовательской компании ММТ.

По его словам, к главной палубе судна до сих пор прикреплена шлюпка, перевозившая капитана и членов команды на берег и обратно.

Впервые о предполагаемом нахождении под водой неизвестного корабля стало известно в 2009 году после проверки дна с помощью гидролокатора. Более детальные работы удалось провести лишь спустя десять лет, причем открытие состоялось совершенно случайно. На затонувшее судно натолкнулись в ходе исследования морского дна для прокладки газопровода.

Для изучения корабля заинтересовавшиеся находкой ученые задействовали дистанционно управляемые глубоководные аппараты. Выяснилось, что судно достигает в длину 16-18 метров. Помимо шлюпки, корпуса и мачт отменно сохранились и другие фрагменты корабля, например, трюмный насос и деревянный кабестан, служивший для подъема якоря. На бортах различимы вертлюжные пушки.

Исследователи склонны объяснять высокий уровень сохранности останков особенностями воздействия глубинных вод Балтийского моря. Ученые не сомневаются, что находка имеет большое историческое значение. В их планах подъем со дна одной доски для дендрохронологического анализа, который должен помочь узнать дату постройки судна.

«Похоже, это старейшее кораблекрушение на Балтике с известными науке останками корабля.

Такого судна с сохранившимися мачтами и якорями нам находить еще не приходилось», — подчеркнул Пачеко-Руис.

Ранее недалеко от острова Большой Тютерс в Финском заливе была обнаружена советская подводная лодка Щ-320 «Окунь». Она погибла во время боевого похода 11 октября 1942 года, подорвавшись на минных заграждениях немцев. Катастрофа унесла жизни всех 37 членов экипажа, в том числе командира судна, капитана третьего ранга Ивана Вишневского. Щ-320 находится на глубине 46 метров. Еще одна лодка класса «Щука», Щ-406, подорвавшаяся на мине, покоится на глубине 60 м на расстоянии мили от нее.

В феврале в Черном море обнаружили немецкую подводную лодку U-23, также участвовавшую во Второй мировой войне. Субмарина, затопленная в 1944 году, лежит на глубине 40 м недалеко от турецкого города Агва. Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай. Предполагаемое расположение подлодок было установлено с помощью архивных документов еще в 2008 году, но тогда у Колая не было возможности снять затопленную технику на видео, к ней совершались лишь одиночные погружения с аквалангом, которым нередко мешали штормы.

А в Баренцевом море поисковики натолкнулись на останки советского боевого корабля БО-224.

«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — рассказывал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Также сообщалось, что ливанские дайверы обнаружили на дне бухты, где находился древний финикийский город Тир, 11 затонувших триер — античных боевых кораблей.

Руководитель аквалангистов-профессионалов Мухаммед Саруджи заявил, что корабли, вероятнее всего, были частью флотилии Александра Македонского, которая осаждала Тир в 332 году до н.э. По его словам, они затонули во время шторма и, вероятнее всего, использовались для сооружения специальной дамбы, с помощью которой полководцу удалось взять город.

В Турции у берегов Анталии подводные археологи в апреле 2019 года нашли торговое судно, которое было набито медными слитками.

Этот корабль затонул примерно 3600 лет назад. Судно достигало в длину 14 метров, и на нем были найдены 1,5 т ценного груза.