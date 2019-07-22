Энцефалит и бешенство: какие болезни разносят животные

В летние месяцы опасности поджидают человека всюду — в городе, в лесу, на собственном дачном участке. Их источником становятся насекомые и звери, которые могут заразить опасной болезнью или убить ядом.

Любителей выбраться в лес за ягодами и грибами могут поджидать змеи.

И, если медянку и ужа бояться не стоит, то от укуса гадюки можно серьезно пострадать. Хотя больше половины укушенных не испытывают никаких симптомов, у остальных наблюдаются покраснение и отек вокруг места укуса, жгучая боль. При более тяжелой интоксикации в течение получаса появляются головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия. Наконец, при особо повышенной чувствительности могут наступить потеря сознания, отёчность лица, значительное падение кровяного давления, обильное кровотечение, почечная недостаточность, судорожное или коматозное состояние.

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В подавляющем большинстве случаев последствия укуса исчезают через 2—4 дня, но могут растянуться на более продолжительный срок вплоть до года. Смерти от укуса гадюки довольно редки, но дети, пожилые люди и домашние животные находятся в группе риска.

При укусе гадюки следует наложить давящую повязку и обеспечить пострадавшему обильное питье. Можно попробовать отсосать яд, однако при этом в рану может попасть бактериальная флора изо рта, что вызовет гнойное воспаление. Прижигание, разрезание укуса, накладывание жгута — неэффективны и вредны.

И в черте города, и за его пределами встречаются ядовитые насекомые.

Так, даже один укус шершня в случае аллергии на пчелиный или осиный яд может быть опасен для жизни. Те, кого раньше не жалили ни пчелы, ни осы, могут даже не подозревать о такой особенности своего организма, поэтому, чтобы смягчить возможные последствия, в любом случае стоит принять антигистаминные препараты. Для здорового человека укус шершня будет хоть и не смертелен, но крайне болезненен.

Укус слепня тоже приносит много боли, но основная опасность в том, что слепни — переносчики сибирской язвы, туляремии, филяриоза и других тяжелых заболеваний. Следует насторожиться, если на месте укуса образуются покраснение, припухлость, язвы, которые никак не проходят. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Еще более неприятной может оказаться встреча с оводом — некоторые их виды прикрепляют личинки к шерсти животных или волосам человека, или же оставляют на слизистых будущего носителя. Личинки проникают в ткани жертвы и отправляются в путешествие по организму. Хотя чаще всего от оводов страдают животные, у людей тоже есть все шансы с ними столкнуться. Без лечения поражение личинками может оказаться смертельным.

Снизить риск столкновения с насекомыми можно, максимально закрыв тело при нахождении в потенциально опасных местах. Также следует надевать головной убор и отказаться от парфюмерии. Нелишним будет использование репеллента и москитной сетки.

Борьба с животными на дачном участке тоже может обернуться трагедией.

Так, кроты переносят множество заболеваний и укус зверька может привести к заражению бешенством и туляремией, поражающей лимфоузлы и приводящей к образованию на коже чумоподобных бубонов. От различных инфекций можно пострадать и при укусах мышей, крыс, зайцев. В случае укуса необходимо обратиться в ближайший травмпункт, даже если ранка кажется несерьезной.

Кроме того, на протяжении всего лета активны клещи. Наиболее страшная болезнь, которую может вызвать укус клеща — клещевой энцефалит.

Переносят вирус клещевого энцефалита иксодовые клещи, которые водятся даже в Арктике и Антарктике. Симптомы болезни появляются на 4-14 день после укуса. В течение 2-4 дней зараженный страдает от лихорадки, головной боли и боли в мышцах, тошноты. На этом этапе заболевание легко можно перепутать с гриппом.

Спустя неделю после исчезновения этих симптомов примерно у трети зараженных наступает вторая фаза заболевания, включающая паралич центральной нервной системы, включая менингит и энцефалит.

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, можно прибегнуть лишь к поддерживающей терапии. Самая надежная мера профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки обязаны сделать все, кто проживает или направляется в районы, где водятся клещи-переносчики вируса.