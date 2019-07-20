«Огромный скачок»: как американцы высадились на Луне. ОНЛАЙН

50 лет назад космический корабль «Аполлон-11» совершил полет к Луне. Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин, перебравшись в лунный модуль, посадили свой аппарат на поверхность спутника Земли, а затем ступили на нее сами, став первыми людьми в истории на Луне. «Газета.Ru» решила рассказать о легендарном успехе американских астронавтов в формате исторического онлайна. Итак, у нас вечер 20 июля 1969 года. Время мы будем указывать в этом материале по Гринвичу. Как говорится, поехали!