«Огромный скачок»: как американцы высадились на Луне. ОНЛАЙН

Жена Армстронга впоследствии шутила: «Он тянул время, так как еще не придумал, что же он скажет, ступив на Луну».
Имелось и сугубо символическое задание, а именно доставка и оставление на Луне памятных медалей в честь погибших американских астронавтов Гриссома, Уайта и Гаффи, советских космонавтов Гагарина и Комарова и капсулы с микрофильмированными посланиями глав 74 государств. Графиком полета предусматривался одновременный отдых всех трех космонавтов и прием пищи три раза в день. Бортовой запас включал более 70 различных пищевых продуктов: обезвоженных, в виде желе и расфасованных в готовые к употреблению порции. Лунный модуль получил название «Орел», командный блок окрестили «Колумбией».
Запуск ракеты "Сатурн-5" с пилотируемым кораблем "Аполлон-11" с территории космического центра Кеннеди во Флориде, 16 июля 1969 годаNASA/Reuters
Главной задачей полета «Аполлона-11» являлось совершение посадки на Луну и успешное возвращение на Землю. Спустя несколько часов после прилунения астронавты должны были выйти на поверхность Луны и пробыть там около двух часов. За этот срок им предстояло установить на штативе камеру черно-белого телевидения, флаг США, сейсмометр, отражатель лазерного излучения, ловушку ядер инертных газов. Кроме того, требовалось собрать три партии образцов лунного грунта, сфотографировать поверхность Луны с близкого расстояния, а также снять на кинопленку посадку и выход людей из аппарата.
50 лет назад космический корабль «Аполлон-11» совершил полет к Луне. Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин, перебравшись в лунный модуль, посадили свой аппарат на поверхность спутника Земли, а затем ступили на нее сами, став первыми людьми в истории на Луне. «Газета.Ru» решила рассказать о легендарном успехе американских астронавтов в формате исторического онлайна. Итак, у нас вечер 20 июля 1969 года. Время мы будем указывать в этом материале по Гринвичу. Как говорится, поехали!
Запуск ракеты "Сатурн-5" с пилотируемым кораблем "Аполлон-11" с территории космического центра Кеннеди во Флориде, 16 июля 1969 годаNASA/Reuters