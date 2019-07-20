«Полет нормальный»: «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС. LIVE

Также среди экспериментов, которые экипажу предстоит впервые провести в космосе, будет отработка управления роботом-аватаром «Федором». Самого робота должен доставить корабль «Союз МС-14» 22 августа.
Это будет первый старт пилотируемого корабля на новой модификации ракеты «Союз-2.1а», поэтому Федор станет единственным членом экипажа.
Только в рамках российской программы научно-прикладных исследований запланировано выполнение 52 различных экспериментов. Среди них «Плазменный кристалл» (исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации), «БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), «Ураган» (экспериментальная отработка наземно-космической системы прогнозирования и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф), «Дубрава» (мониторинг лесных экосистем), «Матрешка-Р» (исследование динамики радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках МКС) и другие.
В сентябре к Скворцову, Пармитано и Моргану присоединятся два члена экспедиции МКС-61/62 и участник 19-й экспедиции посещения станции, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов.
Экипаж войдет в состав шестидесятой долговременной экспедиции Международной космической станции, которая началась 24 июня 2019 года. Завершится экспедиция в момент отстыковки от станции корабля «Союз МС-12» в октябре 2019 года. Экипаж продолжит работу в составе 61 экспедиции, которая продлится до 2020 года.
На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.
Корабль отделился от ракеты-носителя.
«450 секунд, полет нормальный», — отчитывается экипаж.
Первая ступень отделилась. «На борту порядок, состояние экипажа в норме», — сообщают космонавты.
Ракета оторвалась от земли!
Звучит команда «Пуск».
Все готово к старту.
Контрольный осмотр корабля состоялся 16 июня. После вводного инструктажа основной и дублирующий экипажи по очереди поднялись в корабль, уточнили расположение укладок с доставляемым на станцию оборудованием, в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи.
Командир дублирующего экипажа Сергей Рыжиков считает, что дублирование — это хорошая возможность повысить уровень подготовки и лучше узнать своих коллег по экипажу. «Нам приятно и волнительно присутствовать вместе с нашими товарищами из основного экипажа на космодроме и оказывать им поддержку», — сказал он.
Рассказывая о выполнении предстоящей программы экспедиции на МКС, Пармитано обратил внимание, что на станции важна каждая задача: будь то выход в открытый космос или уборка на борту. «Важно учитывать при космическом полете, что все постоянно меняется», — вспомнил слова Пегги Уитсон, участницы трех экспедиций на МКС, итальянский астронавт.
На предполетной пресс-конференции члены основного экипажа сравнили себя с единым организмом, обладающим особым характером и почерком. «Когда мы вместе, мы работаем лучше, чем по отдельности», — обозначил причину успеха своей команды Скворцов. «Наш девиз — мы все выполняем с искоркой в глазах!», — дополнил своего российского коллегу Морган.
Эмблема экипажа, нашивки с которой красуются на плечах космонавтов, будет отсылкой к эмблеме экипажа «Аполлона-11». Как рассказывал Пармитано, на ней, как и у экипажа лунной миссии, не будет имен и фамилий космонавтов. Три звезды, расположенные в форме буквы L, символизируют римскую цифру 50.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
Для Скворцова это будет уже третий полет. Он провел за пределами Земли почти год, в открытом космосе — 12,5 часов. Пармитано отправится в космос во второй раз, Морган — впервые.
В составе основного экипажа — космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублеры — Сергей Рыжиков, Томас Машберн и Соичи Ногучи.
КЦ «Южный» / ЦЭНКИ
«Союз-ФГ» — ракета-носитель из семейства Р-7, модификация ракеты-носителя «Союз-У». Разработка велась параллельно с созданием модернизированных ракет-носителей «Союз-2» для обеспечения запусков космических кораблей «Союз ТМА» и грузовых кораблей «Прогресс» к МКС. Основные отличия от РН «Союз-У» заключаются в применении модернизированных двигателей 1-й и 2-й ступеней с новыми форсуночными головками (отсюда «ФГ» в названии ракеты) разработанных для ракеты-носителя «Союз-2» с минимальными доработками системы управления. Ее энергетические возможности примерно на 250—300 кг выше возможностей базовой РН «Союз».
18 июля ракета с кораблем была установлена на стартовой площадке.
Добрый вечер, дорогие читатели! 20 июля 2019 года в 19:28 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13». «Газета.Ru» предлагает вам понаблюдать за запуском вместе.