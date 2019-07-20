«Полет нормальный»: «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС. LIVE

Эмблема экипажа, нашивки с которой красуются на плечах космонавтов, будет отсылкой к эмблеме экипажа «Аполлона-11». Как рассказывал Пармитано, на ней, как и у экипажа лунной миссии, не будет имен и фамилий космонавтов. Три звезды, расположенные в форме буквы L, символизируют римскую цифру 50.