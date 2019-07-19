Насморк и диарея: как летом спастись от аллергии

Лето — сложная пора для аллергиков. В рационе появляется множество ягод и фруктов, в том числе экзотических, а растения активно производят пыльцу. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию.

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По данным ВОЗ, проявления пищевой аллергии встречаются в среднем у 2,5% населения. Больше всего ей подвержены дети — симптомы проявляются у 17,5% из них. Впрочем, диагностированная пищевая аллергия наблюдается лишь у 6–8% детей, 2–4% подростков и у 2% взрослых. Среди детей, страдающих атопическим дерматитом, частота пищевой аллергии превышает 30%.

Проявления пищевой аллергии могут варьироваться от отека и зуда в полости рта до атопического дерматита, тошноты и диареи.

Главный способ борьбы с пищевой аллергией — отказ от аллергенных продуктов. Для купирования симптомов применяются антигистаминные препараты.

В некоторой степени снизить риски развития аллергии у ребенка позволяет грудное вскармливание до 4-6 месяцев. Самой матери гипоаллергенный рацион не рекомендован (за исключением тех случаев, когда она сама страдает от аллергии) — ей следует питаться полноценно и разнообразно.

Опаснейшее проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани. При тяжелых проявлениях аллергии врачи применяют эпинефрин.

И, если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей. Впрочем, несмотря на частые сообщения о смертях от пищевой аллергии, вероятность погибнуть от нее в 10 раз меньше, чем быть убитым, подсчитали британские специалисты.

«Мы не собираемся преуменьшать проблемы людей, страдающих пищевой аллергией, или их родственников, и, конечно же, они должны продолжать принимать необходимые меры предосторожности. Мы просто хотим уверить их в том, что пищевая аллергия не так уж сильно повышает риск смерти», — пояснил руководитель работы Роберт Бойл из Имперского колледжа Лондона.

Другая «летняя» аллергия — поллиноз. Пыльца и споры растений вызывают аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде насморка, покраснения глаз, кашля, дерматита.

Заболевание было открыто еще в начале XIX века. Сегодня от поллиноза страдают 15-35% населения в зависимости от региона. Впрочем, эти цифры могут быть занижены — далеко не каждый аллергик обращается к врачу, предпочитая заниматься самолечением.

Аллергики страдают до самой осени — после ольхи, березы и других рано зацветающих деревьев в дело вступают злаки (рожь, овес, пшеница и т. п.), а с конца июля и по начало сентября цветут сорные травы. Пыльца разносится ветром и налипает на тополиный пух, добираясь до дыхательных путей аллергиков.

Чтобы выяснить, пыльца каких именно растений вызывает аллергию, необходимо сдать анализы на антитела к аллергенам либо пройти аллергологическую пробу, при которой раствор аллергена наносится на царапину на коже. У большинства аллергиков в период сезонного обострения проявляется перекрестная аллергия. Так, те, кто страдает от реакции на березовую пыльцу, могут также столкнуться с аллергией на морковь, фундук, яблоки, персики, при аллергии на полынь может проявиться реакция на цитрусовые, мед, подсолнечное семя.

Больше всего рискуют пострадать от поллиноза люди с другими аллергическими заболеваниями, со слабым иммунитетом, живущие и работающие в плохой экологической обстановке. При проявлениях аллергии кроме антигистаминных препаратов облегчить состояние помогут ежедневный душ и влажная уборка, отказ от прогулок в засушливую погоду и отдых рядом с водоемами в регионах с минимальным содержанием аллергена. Выяснить, в каком районе и в каком количестве находится пыльца тех или иных растений, можно с помощью сервисов мониторинга пыльцы. Проветривать квартиру лучше всего ночью или после дождя, когда концентрация пыльцы минимальна.

Чтобы уменьшить количество попадающей в дыхательные пути пыльцы, можно использовать респираторы, специальные фильтры для носа и спреи (например, с целлюлозой), создающие барьер на слизистой носа.

Впрочем, у аллергиков есть повод для радости — недавнее исследование специалистов из Национального института рака в США показало, что у них

на треть снижен риск развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин по сравнению с теми, у кого нет поллиноза.

К таким выводам исследователи пришли, наблюдая в 1992-2013 годах почти за 1,7 млн американцев с онкологическими диагнозами и сравнивая результаты с показателями сотен тысяч добровольцев.

Кроме того, астма оказалась связана с наибольшим снижением риска развития рака печени.

Пока непонятно, почему именно поллиноз, а не другие виды аллергии, способствует снижению риска развития рака и почему это касается только определенных его видов. Исследователи предполагают, что это может быть связано с особенностями работы иммунной системы, которая весь период цветения находится в «режиме боевой готовности», сканируя организм на предмет возможных угроз. При этом, вероятно, она уничтожает и раковые клетки еще до того, как они успеют распространиться.