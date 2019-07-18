Новая опасность: клещи заражают страшной болезнью

Кроме энцефалита и боррелиоза, клещи могут являться переносчиками бабезиозов — это инвазионные трансмиссивные болезни животных и человека. Их вызывают паразиты, присутствующие в кровяных тельцах, выяснили шведские ученые. Медики предупреждают выезжающих за город о существовании такой угрозы.

В основном бабезиозам подвержены животные, в первую очередь, собаки и мелкий и крупный рогатый скот.

Переболевшие животные в течение двух-трех лет невосприимчивы к повторному острому заражению. Собаки могут болеть бабезиозом ежегодно или даже два раза в год. Не исключено и заболевание человека. Болезни передаются через укусы клещей и протекают с проявлениями лихорадки, анемии, желтухи, гемоглобинурии (появления гемоглобина в моче). У человека они развиваются в основном на фоне пониженного иммунного статуса. Наблюдается увеличение печени и селезенки.

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«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура», — приводит слова старшего врача Лабораторной медицины Лунда Кристины Перссон sverigesradio.se.

Медики предупреждают, что при слабой иммунной системе возможен даже летальный исход.

В России риск заболевания бабезиозами в основном существует на северо-западе и юге Европейской части, а также в лесостепных районах юга Сибири.

Для защиты от бабезиоза эксперты рекомендуют применять те же меры, что и в отношении энцефалита и боррелиоза. Лес следует посещать в защитном костюме с минимальным количеством открытых зон. Роспотребнадзор советует заправлять рубашки в брюки, брюки — в носки или обувь, голову и шею закрывать косынкой. После возвращения нужно проводить тщательный осмотр и удалять клещей в случае, если они все-таки прыгнули на оголенный участок тела или одежду.

Избавляться от паразита лучше в травмпункте. Если такой возможности нет, клеща следует захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси. Место укуса следует продезинфицировать, а самого клеща доставить в лабораторию — там можно будет установить, является ли он носителем какого-либо патогена.

Стоит иметь в виду, что клеща не всегда просто обнаружить — он может забраться в физиологическое отверстие на теле.

Период активности клещей начинается весной и заканчивается осенью. Пик наблюдается в мае-июне. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время обращения в медицинские организации граждан, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Однако в некоторых регионах число пострадавших от клещей выше, чем обычно. В различных субъектах Российской Федерации ведется обработка территорий противоклещевыми препаратами. Аналогичные меры применяются и в отношении крупного и мелкого домашнего скота.

Традиционно наиболее страшной болезнью, которую может вызвать укус клеща, считается энцефалит.

Переносят вирус клещевого энцефалита иксодовые клещи, которые водятся даже в Арктике и Антарктике. Узнать их нетрудно, отмечает сотрудница кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Анастасия Антоновская.

«У них характерная форма: почти овальные и плоские, полукруглый щиток, нет головы. То, что торчит, скорее можно назвать хоботком. Это челюсти, вложенные в футляр. На человека могут нападать и другие клещи (и тут их легко спутать с чем-нибудь еще, потому что эти другие – довольно мелкие паукообразные).

Но иксодовых клещей вы узнаете сразу. В принципе немного похожи на них так называемые лосиные мухи, после того как отбросили крылья, но они более коренастые и толстые.

И, в отличие от клещей, у них есть голова с глазами. В начале лета в средней полосе России вы их вряд ли встретите», — отметила она.

Симптомы болезни проявляются на 4-14 день после укуса. В течение 2-4 дней зараженный страдает от лихорадки, головной боли и боли в мышцах, тошноты. На этом этапе заболевание легко можно перепутать с гриппом.

Самая надежная мера профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки нужно сделать всем, кто проживает или направляется в районы, где водятся клещи-переносчики вируса.