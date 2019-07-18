Угроза планете: вирус Эбола вырвался на свободу

Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пришло время миру обратить на это внимание и удвоить усилия. Мы должны работать вместе с ДРК в духе солидарности, чтобы положить конец этой вспышке и создать более эффективную систему здравоохранения, — сказал он. — Почти год велась работа в сложнейших условиях. Мы все обязаны этим службам реагирования — не только ВОЗ, но и правительству, партнерам и общинам, которые взяли на себя большую часть бремени».

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Это было четвертое заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям с момента объявления о начале эпидемии 1 августа 2018 года. На этой неделе был зафиксирован первый случай лихорадки в городе Гома с населением свыше 2 млн человек. Город находится у границы с Руандой и находится на пересечении значимых региональных дорог.

Гебрейесус призвал всех активизировать усилия в борьбе с этой вспышкой и помочь создать в ДРК более эффективную систему здравоохранения. Он предупредил об угрозе распространения лихорадки во всем регионе, однако за его пределы она вряд ли выйдет.

Также Гебрейесус подчеркнул, что организация не рекомендует введение «тех или иных ограничений на поездки или торговлю» — это может препятствовать борьбе с вирусом вместо того, чтобы ограничить распространение.

«Закрытие границ может иметь ужасающие последствия для жизни людей, которые ежедневно пересекают их для ведения торговли, учебы или визитов к родственникам. Такие ограничения вынуждают людей использовать незаконные и неконтролируемые способы пересечения границ, что увеличивает вероятность распространения болезней», — пояснил он.

Комитет признал нехватку вакцины от вируса, несмотря на усилия производителя по удвоению поставок к 2020 году, и рекомендовал ВОЗ совместно с государствами-членами и производителями немедленно принять все меры для увеличения поставок, включая рассмотрение возможности осуществления взаимодействия с подрядными производственными организациями и трансфера технологий.

Комитет представил на рассмотрение Генеральному директору ВОЗ ряд рекомендаций. Пострадавшим странам следует продолжать осведомлять население о возможных мерах профилактики, продолжать трансграничный скрининг и скрининг на основных внутренних дорогах, взаимодействовать с ООН и партнерами для снижения рисков и улучшения системы общественного здравоохранения, усилить меры эпиднадзора с целью уменьшения доли летальных случаев среди населения.

Также должны быть быстро реализованы оптимальные стратегии вакцинации, которые оказывают максимальное воздействие на борьбу с вспышкой, как это рекомендовано Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ. Необходима профилактика внутрибольничных инфекций.

Соседним странам, подверженным риску, следует срочно провести работу с партнерами, чтобы повысить свою готовность к выявлению и ведению завозных случаев заболевания. Также рекомендуется отслеживать перемещения населения и социологические модели поведения, которые могут помочь предсказать риск распространения заболевания.

Как и в пострадавших странах, необходимо повышать уровень информированности населения о рисках. Также странам, подверженным риску, следует предоставить разрешения на применение экспериментальных лекарственных средств и вакцин.

Национальным органам следует сотрудничать с авиакомпаниями и другими транспортными и туристическими отраслями, чтобы они не нарушали рекомендации ВОЗ в отношении международных перевозок.

К апрелю 2019 года в Конго от эпидемии вируса Эболы погибли более 800 человек. Всего был зарегистрирован 1251 случай заражения, из них подтверждено 1185 случаев