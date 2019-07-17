Забросали гранатами: как убивали родню Николая II. ОНЛАЙН

Из разных мест в Алапаевск были доставлены восемь человек. Большинство являлись близкими родственниками Николая II. Это великая княгиня, родная сестра императрицы Александры Федоровны и внучка английской королевы Виктории, вдова бывшего московского градоначальника великого князя Сергея Александровича – Елизавета Федоровна.
В свою очередь, великий князь Сергей Михайлович был не только родственником, но и близким другом Николая II, оставаясь рядом с ним до последних дней существования Российской империи. Генерал Антон Деникин отмечал колоссальный вклад этого внука Николая I в хорошее состояние русской артиллерии. Кроме того, Сергей Михайлович состоял в любовных отношениях с балериной Матильдой Кшесинской, с которой имел сына Владимира. Николай II присвоил мальчику фамилию Красинский и потомственное дворянство.
В Алапаевске встретились три брата, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, сыновья великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнуки императора Николая I. Также в число узников вошли князь Владимир Палей, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Федор Ремез и сестра Марфо-Мариинской обители, келейница Елизаветы Федоровны Варвара.
Великая княгиня Елизавета ФедоровнаРИА Новости
Это был третий акт убийства без суда и следствия представителей дома Романовых. Первым из всех 13 июня 1918 года смерть от большевистских рук принял под Пермью младший брат бывшего императора великий князь Михаил Александрович.
Михаил Александрович Романов
Историки до сих пор спорят, стоит ли считать ли Михаила, младшего брата Николая II, последним российским императором. Он отказался от престола на следующий день после отречения своего старшего брата, подписав акт «Неприятия престола». «Принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего», -- гласит текст того манифеста
Жестокая расправа над князьями состоялась всего через сутки после того, как в 150 км к юго-западу от Алапаевска, в Екатеринбурге были расстреляны бывший император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети и слуги. Вслед за бывшей императрицы пришла очередь ее сестры, немки по рождению Елизаветы Федоровны, которая после гибели мужа, московского градоначальника Сергея Александровича ушла в религию, основав Марфо-Мариинскую обитель.
Паломники у Поклонного креста на краю мемориальной шахты в Алапаевском мужском монастыре Новомученников Российских, построенном на месте гибели великой княгини Елизаветы ФедоровныПавел Лисицын/РИА Новости
101 год назад под Алапаевском были сброшены в шахту и закиданы гранатами члены династии Романовых и сопровождавшие их лица. «Газета.Ru» воспроизводит события еще одной трагической ночи 1918 года в историческом онлайне.
Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (2 слева) и Николай II (стоит слева). Репродукция снимка 1900 года.РИА Новости