Забросали гранатами: как убивали родню Николая II. ОНЛАЙН

Из разных мест в Алапаевск были доставлены восемь человек. Большинство являлись близкими родственниками Николая II. Это великая княгиня, родная сестра императрицы Александры Федоровны и внучка английской королевы Виктории, вдова бывшего московского градоначальника великого князя Сергея Александровича – Елизавета Федоровна.

В свою очередь, великий князь Сергей Михайлович был не только родственником, но и близким другом Николая II, оставаясь рядом с ним до последних дней существования Российской империи. Генерал Антон Деникин отмечал колоссальный вклад этого внука Николая I в хорошее состояние русской артиллерии. Кроме того, Сергей Михайлович состоял в любовных отношениях с балериной Матильдой Кшесинской, с которой имел сына Владимира. Николай II присвоил мальчику фамилию Красинский и потомственное дворянство.

В Алапаевске встретились три брата, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, сыновья великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнуки императора Николая I. Также в число узников вошли князь Владимир Палей, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Федор Ремез и сестра Марфо-Мариинской обители, келейница Елизаветы Федоровны Варвара.