Сифилис и гонорея: чего ждать от курортного романа

Лето — время отпусков, путешествий, новых знакомств и романов. После захватывающего отдыха можно обзавестись не только приятными воспоминаниями и сувенирами, но и венерическими заболеваниями.

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В мире, по оценкам ВОЗ, в 2016 году имело место 376 млн случаев заражения одной из четырех ИППП — хламидиозом (127 млн), гонореей (87 млн), сифилисом (6,3 млн) или трихомониазом (156 млн). Более 500 млн человек живут с генитальным герпесом, и порядка 300 млн женщин инфицированы ВПЧ –- основной причиной рака шейки матки.

В группу риска заражения ИППП входят наркоманы, алкоголики, проституированные люди, лица, редко использующие презервативы при случайных половых контактах, холостяки, лица с низким образовательным и социально-экономическим уровнем, медицинские работники.

Однако это не значит, что те, кто не входят ни в одну из этих категорий, защищены — даже при соблюдении всех предосторожностей нельзя гарантировать, что половой партнер окажется таким же добросовестным.

Заболеваемость ИППП в России постепенно снижается. Так, если в 2005 году от сифилиса пострадали почти 70 человек на 100 тыс. населения, в 2016 году этот показатель составил всего 21,2 человека (что, впрочем, все равно в несколько раз выше, чем в Европе). Распространенность гонококковой инфекции на 100 тыс. населения за тот же период упала с 71,5 до 14,4 человек, хламидиозом — с 95,9 до 35,3 человек.

Чаще всего от ИППП в России страдают мужчины и женщины старше 40 лет.

Среди мужчин заболеваемость сифилисом выше почти в полтора раза, чем среди женщин, хотя в 2005 году она была почти одинаковой.

Гонококковой инфекцией мужчины заражаются в четыре раза чаще женщин. Также среди городских жителей ИППП выявляются чаще, чем у сельских, но это может быть связано с большей частотой обращений к врачу при появлении симптомов.

Помимо непосредственного вреда здоровью от инфекции, многие возбудители ИППП, а также ВИЧ и вирусы гепатитов могут передаваться от матери плоду и вызывать тяжелые заболевания новорожденного. Передача ИППП от матери ребенку может приводить к мертворождению, смерти новорожденного, маловесности при рождении и недоношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному конъюнктивиту и врожденным аномалиям. По данным ВОЗ, в 2016 году порядка миллиона беременных женщин были инфицированы сифилисом, что привело примерно к 350 тыс. случаев неблагоприятных исходов родов, из них 200 тыс. мертворождений и случаев смерти новорожденного

Онкогенные типы вируса папилломы человека ответственны за развитие рака шейки матки и рака полового члена. Осложнениями хламидийной и гонококковой инфекции могут быть мужское и женское бесплодие.

Список возможных ИППП обширен и включает в себя бактериальные, вирусные, грибковые заболевания, паразитарные инфекции. Многие из них проявляются болью и жжением в половых органах и нехарактерными выделениями из них. Для некоторых заболеваний, впрочем, физические симптомы могут и вовсе отсутствовать (например, при остроконечных кондиломах). Часть и вовсе протекает бессимптомно.

Наиболее распространенные бактериальные ИППП — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Все они успешно поддаются лечению. Вирусные ИППП — гепатит В, вирус простого герпеса , ВИЧ и ВПЧ — не лечатся, но терапия позволяет смягчить последствия заражения.

Для диагностики ИППП используются мазки, ПЦР-анализ выделений, анализ крови. Всем сексуально-активным лицам рекомендуется ежегодное профилактическое обследование на сифилис, ВИЧ, гепатит B, даже при отсутствии симптомов.

Для лечения ИППП, в зависимости от возбудителя, применяются антибиотики, противовирусные или противопаразитарные средства.

Самый эффективный способ защиты от ИППП — презервативы (в том числе женские).

Против двух ИППП – гепатита В и ВПЧ – существуют безопасные и высокоэффективные вакцины. Обрезание у мужчин снижает риск приобретения ВИЧ-инфекции среди гетеросексуальных мужчин примерно на 60% и в некоторой степени обеспечивает защиту от других ИППП, таких как герпес и ВПЧ.

Также специалисты отмечают важность полового воспитания — информирование о возможных последствиях половой жизни и том, как от них защититься снижает риски инфицирования.

В России умышленное заражение другого лица венерической болезнью является преступлением, за это установлена уголовная ответственность.