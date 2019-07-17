Крушение в 1970-м: Перу ищет родственников погибших в Ан-22

18 июля в 11:30 на Новодевичьем кладбище пройдет ежегодная церемония в память о погибших членах экипажа самолета Ан-22 N02-07, сообщается на сайте посольства Перу в России. Самолет исчез над Атлантическим океаном, когда доставлял гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения, сокрушившего Перу в 1970 году и унесшего тысячи жизней в регионе Анкаш.

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«Ознаменование этого жеста солидарности российского правительства и народа традиционно утвердилось как «День российско-перуанской солидарности», — отмечается в сообщении.

В связи с этой печальной датой посол Чимой Артеага надеется найти родственников жертв авиакатастрофы.

«Посольство Перу каждое 18 июля старается воздать дань уважения и памяти этому значимому акту солидарности. Для этого мы поддерживаем контакт с теми немногими родственниками, которые сами обращались к нам и которых мы смогли найти, — рассказал РИА «Новости» Артеага. — Однако делать это сложно в связи с тем, что прошло уже немало лет. Хотел бы воспользоваться настоящей возможностью, чтобы пригласить родственников, читающих это интервью, принять участие в церемонии, которая ежегодно проводится на Новодевичьем кладбище».

18 июля памятная церемония проводится и в Перу. Артеага отмечает важность таких мероприятий для построения отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Перу.

В стране установлены монументы в мемориальном комплексе «Кампосанто» города Юнгай — это крупнейший город, разрушенный землетрясением, а также монумент в госпитале города Уарас. На памятнике написано: «Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали здесь, помня о вас».

31 мая 1970 года в Перу произошло катастрофическое землетрясение. Оно унесло жизни около ста тысяч человек, полмиллиона получили увечья. Всего насчитывалось около 3 млн пострадавших. Города на севере превратились в руины.

«Стихийное бедствие стало самым катастрофическим за республиканскую историю страны. Оно затронуло все население того региона, повлекло за собой колоссальные человеческие жертвы, разрушило тысячи домов и инфраструктуру. Государство не могло справиться с последствиями случившегося», — вспоминает Артеага.

«Советские люди не могли оставаться в стороне от этой беспрецедентной трагедии. Руководством страны была поставлена задача обеспечения транспортировки грузов гуманитарной помощи в Перу», — добавляет директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Власти СССР направили в Перу пять самолетов Ан-22 с гуманитарной помощью, лекарствами, медицинским оборудованием. Также в Перу отправились и врачи.

Один из самолетов не долетел до пункта назначения.

18 июля Ан-22 борт СССР-09303 с грузом, 15 членами экипажа и семерыми пассажирами вылетел из исландского аэропорта Кефлавик в Рейкьявике и исчез спустя 47 минут после взлета. Экипаж не выходил на связь, самолет не садился ни в одном из аэропортов на маршруте до Перу. Однако сообщений о неисправностях с борта тоже не поступало.

Надежды на то, что экипаж и пассажиры могли выжить, развеялись во время поисков, к которым пришлось привлечь даже самолеты НАТО. Но все, что удалось найти — фрагменты крышки люка контейнера спасательного плота и обрывки упаковок медоборудования.

До сих пор неизвестно, что стало причиной крушения. Изучив обломки, специалисты пришли к выводу, что пожара на борту не было. Предположительно, на борту мог произойти взрыв или же самолет столкнулся с аэростатом. По версии комиссии Министерства авиационной промышленности СССР, на эшелоне произошел взрыв наддутой избыточным давлением грузовой кабины. Позже комиссия предположила, что лопасть воздушного винта могла отделиться и пробить фюзеляж, вызвав декомпрессию.

Это была первая катастрофа в истории Ан-22 и до 1992 года — наиболее смертоносная.

«Мы считаем, что принесенная благородная жертва является высочайшим проявлением человечности, которую всегда следует вспоминать с благодарностью и чтить за солидарность», — говорит Артеага.