«Увидел — убей»: чем опасен борщевик

Несмотря на борьбу с борщевиком в России, он захватывает все новые территории. Этим летом москвичи все чаще публикуют фотографии борщевика, растущего в пределах МКАД.

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В род «борщевик» входит до 70 видов. Около 40 из них встречаются на территории России. Многие содержат вещества, которые, попав на кожу и оказавшись под солнечными лучами, приводят к ожогам.

Аэрозоль сока борщевика и его пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей (в первую очередь гортани) и верхних частей пищевода.

Борщевик Сосновского открыла грузинская ученая Ида Манденова. Она назвала его в честь выдающегося исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского.

В середине ХХ века борщевик Сосновского был признан перспективным кормовым растением. Впрочем, это его применение не стало основным — стебли были слишком сочными и силос из них получался некачественный, а эстрогенная активность повышала риск развития бесплодия у скота. Тогда же стало известно и об опасности попадания сока борщевика на кожу.

Тем не менее, до 1970-х годов борщевик Сосновского использовался как живая изгородь — его высаживали вдоль дорог, чтобы на них не выходил скот и дикие животные.

Борщевик Сосновского получил распространение в Восточной и Северной Европе — в Германии, Белоруссии, Скандинавии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, России и на Украине. Впоследствии выяснилось, что растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью их разрушая. Вкупе со способностью вызывать сильные ожоги, борщевик Сосновского стал серьезной проблемой для природы.

Борщевик Сосновского в 2012 году был исключен из реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской федерации. В 2015 году он был внесен в классификатор сорных растений.

Борщевик вызывает ожоги за счет содержания в соке светочувствительных веществ фуранокумаринов. В тени они безопасны, но под воздействием ультрафиолета переходят в активную форму и, попав на кожу, способны вызвать сильные ожоги. При этом прикосновение к растению не вызывает неприятных ощущений и масштаб проблемы становится ясен лишь потом.

Попав в глаза, сок борщевика может привести к слепоте в результате сильного ожога роговицы глаза.

Известны случаи, когда дети слепли, играя с полыми стеблями растения как с подзорными трубами.

«Я всегда говорю: увидел борщевик — убей его. Во-первых, из-за него погибают другие растения. Во-вторых, он крайне опасен для человека: его сок вызывает ожоги. При воздействии ультрафиолетовых лучей на коже появляются волдыри, которые заживают очень долго. На пораженных участках образуются рубцы, на кожу не ложится загар», — рассказал изданию «Вечерняя Москва» активист движения «Антиборщевик» Денис Поляков.

При взаимодействии с борщевиком, например, при выкашивании зарослей, необходимо защитить кожу плотной непромокаемой одеждой и беречь глаза. Заниматься работами лучше в пасмурную погоду. Детям следует объяснить, что использовать стебли борщевика для игр ни в коем случае нельзя. Также нельзя ходить босиком по скошенной траве, если есть подозрения, что в ней могут встретиться пеньки борщевика.

Если сок борщевика попал на кожу, необходимо срочно промыть участок большим количеством проточной воды, использовать мыло и мягкую губку.

При попадании сока в глаза или рот — тщательно промывать водой не менее чем 15 минут. На ближайшие 2-3 суток эти места придется изолировать от возможного попадания солнечных лучей.

«Брызги сока ядовитого растения все равно попадают на одежду и кожу, поэтому необходимо сразу же после косьбы встать под душ и смыть липкий сок губкой и мылом, — говорит ведущий научный сотрудник отделения лечения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП имени Склифосовского Анастасия Симонова. — Затем одеться в закрытую одежду и несколько дней стараться не попадать под солнце. Именно взаимодействуя с солнечными лучами, фуранокумарины способны вызывать ожоги».

Если ожог все же появился, следует обработать его антисептиком, наложить повязку, принять антигистаминный препарат. Независимо от площади поражения, лучше обратиться к врачу — оценить масштаб проблемы самостоятельно можно не всегда. От госпитализации отказываться не стоит.