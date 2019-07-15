Куда делись останки? Обнаружена могила короля Венгрии

Могила второго короля Венгрии Петра Орсеоло, возможно, обнаружена в склепе собора Святых Петра и Павла в Пече на юго-западе этой страны, сообщает Hungary today. Человеческие останки при этом в гробнице не найдены. Археологи полагают, что захоронение Орсеоло подверглось разграблению или вынужденному перемещению в прошлые века.

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Команда археологов из музея Януса Паннониуса надеялась определить точное расположение первоначального собора, который был возведен на месте нынешнего в XI веке. Под склепом они обнаружили стену древнего сооружения, а рядом с ней – пустую могилу.

По сопутствующим факторам специалисты смогли определить, что похоронен там был один из основателей храма.

close The site of the excavation. Image by MTI/Tamбs Sуki/Wikimedia

Неизвестные лица аккуратно выкопали останки и с соблюдением всех необходимых условий, скорее всего, перевезли их в другое место. Предельная осторожность, с которой действовали эти люди, по мнению археологов, может свидетельствовать только о том, что им пришлось иметь дело с прахом высокопоставленного сановника. Исследователи считают, что такое захоронение могло принадлежать королю Петру Орсеоло или второму епископу Печскому блаженному Мавру. Он, однако, умер уже после завершения строительства собора.

Ведущий археолог Жолт Тот уверен, что его группа натолкнулась именно на могилу монарха. Продолжат ли они искать кости Орсеоло, пока неизвестно.

Как заявил Болдисар Чорнай, директор музея Януса Поннониуса, открытие археологов имеет колоссальное научное значение и без учета обнаружения гробницы короля. Отныне известно, что христианская религия и культура имели определенное распространение в районе современного Печа с IV века.

В частности, об этом свидетельствуют фрагменты римских построек, также найденные при раскопках в соборе Святых Петра и Павла.

Петр Орсеоло родился около 1011 года в семье венецианского дожа Оттоне Орсеоло. Его мать Гримельда приходилась младшей сестрой первому королю Венгрии Иштвану I Святому. После изгнания отца восставшими венецианцами, Петр не последовал за ним в Константинополь, а отправился к дяде в Венгрию, где получил должность военачальника. После смерти Иштвана I в 1038 году его племянник унаследовал престол, поскольку собственный сын короля погиб семью годами ранее на охоте.

Перед тем, как утвердиться в качестве наследника, Петру пришлось выдержать конкуренцию с двоюродным братом Иштвана I – Вазулом, которого старый король не хотел видеть своим преемником. Чтобы укрепить права Петра Орсеоло на власть, Вазула по приказу Иштвана I схватили и ослепили, а его сыновей сослали.

Первоначально Петр продолжал политику своего дяди, направленную на укрепление государства и усиление христианской религии. Он основал ряд монастырей и, среди прочего, принимал участие в строительстве собора в Пече. Если верить венгерским хроникам, молодой король предпочитал венгерской знати общество немцев и соотечественников-итальянцев, что сделало его непопулярным среди собственных подданных. Кроме того, он ввел новые налоги, присвоил церковные доходы, отстранил от службы двух епископов и конфисковал имущество вдовы Иштвана I королевы Гизелы, хотя обещал своему покровителю с ней не конфликтовать.

Все это привело к свержению Петра Орсеоло в 1041 году.

Однако, спустя три года жизни в изгнании он вернулся на престол при помощи короля Германии Генриха III, который прошелся по Венгрии огнем и мечом.

В благодарность за восстановление своего положения Петр признал себя вассалом более могущественного монарха.

Тем не менее, он оставался крайне непопулярен как среди венгерских вельмож, так и в глазах простого народа. Люди ненавидели короля за то, что он привел в страну и выдал всевозможные привилегии германцам, которые, согласно формулировкам венгерских хронистов, «ревели как дикие звери».

Против Петра было организовано несколько заговоров, один из которых задумали двоюродные братья Иштвана I по материнской линии Боля и Бониха. И если эта попытка провалилась, а заговорщики были казнены после жестоких истязаний, то в 1046 году враги короля все-таки реализовали свою акцию. Один из сыновей Вазула, Андраш, заманил Петра на встречу в Секешфехервар: уже прибыв туда, монарх понял, что угодил в ловушку.

Через три дня сподвижники Андраша выследили и схватили его.

Насчет дальнейшей судьбы второго короля Венгрии существует несколько версий. Согласно самой распространенной, переданной хронистами, Петра ослепили, от чего он вскоре умер. Однако, сохранились сообщения и о том, что повторно свергнутый король пережил страшные пытки, женился и скончался в 1059 году. Считалось, что после смерти его похоронили в соборе Печа, возведенном по его же приказу, однако до сих пор захоронение Петра I Орсеоло так и не было установлено.

Как нетрудно догадаться, следующим королем стал Андраш I, правивший до 1060 года.