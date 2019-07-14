Редкая болезнь: Меркель поставили диагноз

Немецкий врач поставил Меркель диагноз

Меркель может страдать от ортостатического тремора, считают врачи. Это редкое, но неопасное заболевание, которому подвержены пожилые люди.

Канцлер Германии Ангела Меркель может страдать от ортостатического тремора — редкого и малоизученного заболевания, считает немецкий невролог Уве Янке. Его слова приводит британское издание Daily Express. Болезнь не опасна, хотя и доставляет некоторые неудобства.

Меркель уже трижды трясло на публике за последние недели. Первый раз она списала дрожь на обезвоживание, потом и вовсе отказалась комментировать свое состояние, отвечая, что с ней все в порядке.

«Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — говорила канцлер.

Врачи, видевшие кадры, на которых Меркель трясет, выдвигали разные версии — от побочных эффектов лекарств до диабета и патологий щитовидной железы. Однако все, скорее всего, не так ужасно, считает Янке.

Ортостатический тремор — состояние, при котором в теле происходят быстрые сокращения мышц, чаще всего это случается в положении стоя.

Это редкое и медленно прогрессирующее заболевание, на которое врачи обратили внимание совсем недавно — первые его упоминания появились в итальянских медицинских журналах в 1970 году. Впрочем, специалисты считают, что из-за сложностей диагностики ортостатического тремора его распространенность занижается и многие случаи врачи списывают на психогенные расстройства. Однозначно поставить диагноз можно лишь с помощью электромиографии, которая выявит частоту треморной активности мышц.

Ортостатическим тремором страдают преимущественно женщины, среди них оказывается в два раза больше больных. Дебют болезни чаще всего случается после 60 лет, но может произойти даже в подростковом возрасте. Диагноз ставится в среднем через семь лет после появления первых симптомов.

Причины возникновения ортостатического тремора не ясны до конца, несмотря на растущее число научных работ в этой области. Ученые выявляют изменения в связях между мозжечком, таламусом и корой мозга, но они сходны с таковыми при других видах тремора.

Пациенты с ортостатическим тремором жалуются на неустойчивость в положении стоя, однако при ходьбе, сидя или лежа она их не беспокоит. Тремор не всегда заметен визуально, но при аускультации (выслушивании звуков, связанных с работой органов) можно различить характерные шумы, похожие на шум пропеллера вертолета.

Ортостатический тремор нередко сочетается с нейродегенеративными заболеваниями, в первую очередь — с болезнью Паркинсона.

Также встречаются деменция с тельцами Леви, синдром беспокойных ног, мигрени, эпилепсия.

Тремор слабо поддается лечению. Эффективность медикаментозной терапии колеблется от низкой до умеренной. Обычно для купирования приступов дрожи назначают противосудорожные препараты клоназепам и габапентин, они в той или иной степени помогают 30-50% пациентов.

«Ортостатический тремор купируется бензодиазепинами, — говорит Янке. — Однако у них есть побочные эффекты, такие как головокружение и усталость. Поэтому часто нужно перепробовать несколько препаратов, чтобы найти подходящий. Но тогда тремор поддается лечению».

Ту же версию ранее выдвигал и немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший автогонщика Михаэля Шумахера.

«Boзpacтныe измeнeния или тaк нaзывaeмый opтocтaтичecкий тpeмop имeeт тeндeнцию пopaжaть людeй пocлe 60 лeт. Дpoжь, кaк пpaвилo, пpeкpaщaeтcя, кoгдa чeлoвeк нaчинaeт двигaтьcя», — говорил он.

Профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева предположила, что у Меркель может быть ознобоподобный гиперкинез — патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в мышцах по ошибочной команде головного мозга. В основном симптом связан с нарушением работы вегетативной нервной системы. Болезнь развивается вследствие поражения нейронов различных структур головного мозга.