Крючок в глазу: морской дьявол приплыл к людям

Огромный скат по кличке Веснушка подплыл к людям у северо-западного побережья Австралии, «попросив» их о помощи. Как следует из видеоролика, размещенного на канале NBC News в Youtube, причиной «обращения» морского обитателя стал рыболовный крючок, застрявший в его глазу. Скат приблизился к сноркелистам – любителям подводного плавания с маской и дыхательной трубкой – в районе рифа Нингалу в Коралловом заливе. Увидев людей, он замер и не двигался, пытаясь обратить внимание на имеющиеся у него проблемы. Сообщается, что фотограф группы Джейк Уилтон несколько раз нырял, стараясь облегчить участь ската. После нескольких погружений ему удалось извлечь инородный предмет.

Интернет-пользователи посчитали историю трогательной и похвалили сноркелистов за доброту.

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Раненый приспособлением для рыбной ловли скат принадлежит к виду манта, представителей которого также называют гигантскими морскими дьяволами из-за размеров и особенностей внешнего вида. Эти существа могут вырастать до семи метров в ширину и жить до 50 лет. По словам Уилтона, который часто ныряет в этом месте, ската знают все местные жители и фанаты сноркелинга. Фотограф убежден, что Веснушка узнал его и понял, что может рассчитывать на помощь.

«Морской биолог Монти Холла, который на тот момент находился в лодке, рассказал, что скат сам подставил глаз с застрявшим в нем рыболовным крючком и терпеливо ждал, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь помочь», — отмечается в ролике.

«Он развернулся и подставил мне раненый глаз, — рассказал Уилтон. – Я знал, что если мы не вытащим крючок, у Веснушки будут большие проблемы».

После завершения «операции» скат некоторое время оставался рядом с группой, чтобы «поблагодарить» фотографа.

Как отметили эксперты, неудаление крючка из поврежденного глаза могло привести к заражению, слепоте и даже смерти ската.

В октябре 2016 года в океанариуме Сингапура скат убил профессионального дайвера.

Гибель 62-летнего Филиппа Чена была признана несчастным случаем. После закрытия океанариума он был одним из десяти сотрудников, оставшихся ухаживать за морскими обитателями до тех пор, пока их не перевезут в другое место.

В сентябре того же года вышла статья об исследовании ученых из Университета Торонто, которые изучали способы питания электрических скатов в Амазонке. Скаты оказались единственными, кроме млекопитающих, существами, умеющими пережевывать пищу, выяснили специалисты.

«Удивительно, что эти причудливые рыбы из Амазонки развивали свое поведение независимо от млекопитающих, однако жуют свою еду, как коровы или козы», — пояснил автор работы Мэттью Колман.

В сентябре 2018 года на побережье Новой Зеландии выбросило загадочное существо, напоминающее ком сырого мяса. Несмотря на необычный вид, создание оказалось медузой — волосистой цианеей. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов. Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м.

В мае 2018 года на Филиппинах волной выбросило похожего на «волосатое морское чудовище» глобстера — биомассу, не напоминающую ни одно известное живое существо. Шестиметрового дурно пахнущего «монстра», покрытого чем-то наподобие волос, обнаружили местные жители. Его запах оказался необычайно мерзким даже для специалистов, которые приехали взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность существа.

А на морском дне близ Бали в 2016 году ныряльщик заснял еще одно необычное животное. Существо имело прозрачную голову, при помощи которой ловило добычу, а также 13 ног, длина его тела достигала 13 см.

Споры о принадлежности животного разгорелись на форуме любителей морских слизней, к которым, скорее всего, принадлежит это создание.

В декабре 2017 года ученые из Исследовательского института рыболовства на Тайване выловили у берегов острова пять особей акулы редкого вида Trigonognathus kabeyai. Вид был открыт в Японии в 1986 году, но с тех пор исследователи видели их лишь несколько раз. В том же месяце австралийка Мишель Гарсайд во время рыбалки на побережье Квинсленда поймала странную рыбу, у которой помимо трех плавников имелись еще три «ноги». Женщина поделилась фотографиями необычного улова в соцсетях. Длина рыбы, по словам Гарсайд, составляла 30 см.

В свою очередь, куратор Смитсоновского Национального музея естественной истории Ханна Вуд с коллегами описали 18 ранее неизвестных видов пауков-пеликанов, живущих на Мадагаскаре. Для этого они изучили множество коллекций, собранных во время прошлых экспедиций на остров и систематизировали данные.