«Поймали Солнце»: Россия совершила запуск года

С Байконура успешно стартовала ракета «Протон», которая вывела в космос научную обсерваторию «Спектр-РГ». В 17:30 мск обсерватория отделилась от разгонного блока и отправилась в 100-дневный полет к окрестности либрационной точки L2, откуда и будут вестись наблюдения, сообщает Роскосмос.

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«Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков!

Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчет и специалистов предприятий Роскосмоса!» — написал в твиттере глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчёт и специалистов предприятий @roscosmos ! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2019 г.

«Спектр-РГ» — международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Работа рассчитана на 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Ожидается, что в ходе работы обсерватории рентгеновские телескопы, установленные на спутнике — германский eROSITA и российский AРT-XC, — сделают обзор всего неба в двух рентгеновских диапазонах.

Телескоп ART-XC изготовлен Институтом космических исследований Российской Академии наук совместно с Российским Федеральным ядерным центром в Сарове. Телескоп расширяет рабочий диапазон энергий телескопа eROSITA в сторону более высоких энергий, вплоть до 30 кэВ. Диапазоны энергий этих телескопов перекрываются, что дает дополнительное преимущество с точки зрения проведения их калибровок и повышения надежности научных результатов.

У германского телескопа eROSITA 7 одинаковых рентгеновских «глаз». Каждый глаз состоит из зеркального модуля с рентгеночувствительной камерой, расположенной в его фокусе. Зеркальный модуль состоит из 54 зеркал из позолоченного никеля, вложенных друг в друга.

Их совместное использование позволит открыть огромное количество (порядка 100 тыс.) таких интересных объектов, как массивные скопления галактик, исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, проверить космологические модели, а также глубже узнать и, может быть, даже понять природу темной энергии.

История обсерватории «Спектр-РГ» — это история бесконечных переносов ее пуска.

Обсерватория стала второй в серии аппаратов «Спектр» — первый такой аппарат, «Спектр-Р» с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока и завершил свою работу лишь в этом году.

Первый перенос пуска «Спектра-РГ» случился еще в 2013 году — из-за неготовности телескопа eROSITA. В итоге в Россию этот телескоп был доставлен из Германии только в январе 2017 года — тогда запуск миссии был запланирован на март 2018 год, причем при помощи ракеты-носителя «Протон-М» вместо украинского носителя «Зенит». С тех пор о переносах запуска сообщалось неоднократно, последний раз — в декабре 2018 года. Тогда СМИ сообщили о переносе пуска на начало апреля 2019 года, как отмечалось, в связи с тем, что доставка обсерватории на Байконур была отложена на март 2019 года.

«У нас есть сильные люди, и мы очень надеемся, что в стране вырастет новое поколение людей, таких же, какие у нас выросли на космических проектах «Квант», «Гранат», ученые мирового класса, — рассказал «Газете.Ru» научный руководитель проекта «Спектр-РГ» академик Рашид Сюняев. — Меня сейчас больше волнуют молодые ученые, чем я сам.

И следующее наше поколение ученых может очень вырасти на миссии СРГ.

Причем вырасти не только в ИКИ РАН, ГАИШ МГУ, в Москве и Питере, но, как говорится, многим хватит. Ясно, что в миссии будет активно участвовать Казань, так как у них есть наземная поддержка — телескоп в Турции».

Окончательное решение о возможности пуска было принято утром 13 июня 2019 года по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии. А в 15:31 мск уже стартовала ракета. Спустя два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока и отправилась к окрестности точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Этот запуск стал самым значимым событием для российской космонавтики в 2019 году. Значим он не только и даже не столько для самого Роскосмоса, сколько для множества астрономов в России и за рубежом, ведь в космос наконец-то была запущена обсерватория, отправки которой ждали много лет и которая должна вернуть Россию в формальный клуб космических держав, имеющих в космосе активные эксперименты в области фундаментальной науки.

«Открылись солнечные батареи, поймали Солнце, пошла телеметрия. Специалисты НПО им. Лавочкина взяли управление аппаратом, пока все идет штатно. Поздравляю всех с этим успехом! Важно получать информацию каждый день. Впереди очень большая работа и надежда на молодых», — поделился Сюняев, наблюдавший за трансляцией запуска в Институте космических исследований РАН.