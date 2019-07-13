Хуже ВИЧ: Европу накрыла эпидемия сифилиса

В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом. С 2010 года рост составил 70%, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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В 2017 году в 23 странах Евросоюза было зарегистрировано 33 тыс. случаев сифилиса. За 2007-2017 годы — в общей сложности 260 тыс. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1.

Впервые с 2000 года заболеваемость сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ, отмечается в отчете.

При этом изменения в распространенности сифилиса сильно варьировались от страны к стране — если в Исландии, Ирландии, Великобритании, Германии и Мальте заболеваемость выросла более чем в два раза, то, например, в Эстонии и Румынии, наоборот, снизилась в полтора. Еще 15 стран сообщили о росте заболеваемости менее чем на 15%.

В большинстве случаев сифилисом заражались мужчины — на женщин приходилось лишь 15% случаев. Это было обусловлено однополыми контактами между мужчинами.

Специалисты отмечают важность сексуального просвещения — население должно знать о заболеваниях, передаваемых половым путем, средствах защиты от них, а также обязательно уведомлять партнеров о наличии болезни. Повысить эффективность лечения можно с помощью проведения скринингов в группах риска.

«Чтобы повернуть вспять эту тенденцию, мы должны поощрять людей постоянно использовать презервативы с новыми и случайными партнерами.

Регулярное тестирование на сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем, также должно стать более распространенным, особенно если существует риск заражения», — говорит Эндрю Амато-Гаучи, руководитель программы Центра по борьбе с ВИЧ, ИППП и вирусным гепатитом.

При этом количество случаев врожденного сифилиса снижается с 2005 года благодаря тому, что женщины заражаются этой болезнью все реже, особенно это заметно в Восточной Европе. Во многих других частях света тем временем этот показатель лишь растет.

Диагностика и лечение сифилиса сегодня доступны и эффективны. Нелеченный сифилис может привести к серьезным осложнениям, а также способствовать передаче ВИЧ-инфекции. Нелеченный сифилис во время беременности может серьезно повлиять на исход беременности, что может привести к потере плода, мертворождению или врожденному сифилису у новорожденных.

В России заболеваемость сифилисом снижается — если в 2004 году насчитывалось почти 80 случаев на 100 тыс. населения, то в 2014 — уже 25.

Однако показатели все равно остаются более высокими, чем в Европе. Также на фоне снижения общей заболеваемости сифилисом отмечается рост распространенности скрытых и поздних форм заболевания. В 2014 году их доля превысила 70%. Кроме того, наблюдается увеличение числа зарегистрированных случаев нейросифилиса до 4,08% в общей структуре заболеваемости (для сравнения: в 2009 г. — 1,15%). За этот период доля поздних форм нейросифилиса среди всех случаев специфического поражения нервной системы возросла с 69,3% до 77,8%.

Инфицирование происходит не только половым путем — также возможно заражение персонала больниц и лабораторий, пациентов при переливании крови. Изредка заражение происходит контактно-бытовым путем, обычно при взаимодействии больных родителей с детьми.

Инкубационный период в среднем составляет около месяца. Затем в месте проникновения возбудителя в организм появляется твердый шанкр — безболезненное изъязвление. По коже и слизистым распространяется характерная сыпь, увеличиваются лимфоузлы. При отсутствии лечения спустя 6-8 недель первичный сифилис переходит во вторичный, который может растянуться на годы. Происходит поражение внутренних органов, тканей и систем организма, появление высыпаний на слизистых оболочках и коже, облысение.

При третичном сифилисе страдает нервная система, поражения внутренних органов принимают необратимый характер.

На коже и во внутренних органах образуются сифилитические гуммы — узлы в тканях, которые приводят к их необратимому разрушению и появлению грубых рубцов.

На протяжении истории сифилис лечили ртутью, мышьяком, йодом. Сегодня с ним эффективно справляются антибиотики пенициллинового ряда. В случае аллергии больного на пенициллин есть и альтернативные варианты. Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. Своевременная диагностика и адекватное лечение приводит к полному выздоровлению.