«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион

Аварией закончился запуск минувшей ночью европейской ракеты Vega, которая должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye-1 в интересах Объединенных арабских эмиратов. Неудачный старт состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Запуск откладывался несколько раз из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы. Нынешний пуск состоялся в самом начале стартового окна в 4.53 мск.

Сам старт прошел успешно. Первая ступень ракеты отработала штатно,

однако по прошествии примерно двух минут пропала телеметрия и стало известно об отклонении ракеты от курса.

«Спустя примерно 2 минуты после старта ... произошла серьезная аномалия, которая привела к потере миссии», — заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace по вопросам миссий, операций и закупок Люс Фабрегетт.

По ее словам, в связи с неудавшимся запуском компания приносит «свои глубочайшие извинения за потерю полезной нагрузки». По ее словам, в настоящее время участники пуска принялись изучать данные телеметрии, чтобы как можно быстрее определить причины аварии.

Err, this doesn't look normal. Didn't see second stage light up. pic.twitter.com/Nbktxrth0p — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) July 11, 2019

О том, что во время старта что-то пошло не так, можно было видеть на отображаемой на мониторах траектории полета ракеты, которая в определенный момент стала снижаться от запланированного курса. Кроме того, ряд экспертов заявили, что, судя по кадрам трансляции запуска,

после отделения первой ступени ракеты не начал работать двигатель второй ступени.

Впрочем, эта версия пока не подтверждена представителями компании Arianespace.

Первая ступень ракеты P80 отработала 1 минуту 54 секунды, разогнав носитель до скорости 1,78 километров в секунду и подняв ее до высоты 53 км.

На этой высоте по-видимому, и произошел отказ. Ступень отделилась и должна была включиться вторая ступень Zefiro 23 чтобы проработать 43 секунды, чего не произошло.

Далее по плану спустя 14 секунд после отделения второй ступени должна была включиться третья ступень, проработав 2 минуты 34 секунды. Спустя пять секунд после отделения третьей ступени сбрасывается головной обтекатель и вводится в действие четвертая ступень Avum, двигатель которой может многократно включаться в космосе.

В ходе нынешней миссии он должен был включиться трижды, два раза для достижения заданной высоты и один раз – для сведения самого себя с орбиты.

В основе четвертой ступени – украинский жидкостный ракетный двигатель РД-843, разработанный КБ «Южное» и производится на заводе «Южмаш».

Вскоре в сети появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру. Ролик опубликован в YouTube. На съемке видно, что после старта траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

Спутник FalconEye1 должен был стать первым из пары аппаратов FalconEye, запускаемых ОАЭ для мониторинга поверхности Земли – от прогнозирования чрезвычайных ситуаций до наблюдения за сельскохозяйственными угодьями – в видимом диапазоне.

Заказчиком спутников, которые должны работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 611 километров, являются вооруженные силы Объединенных арабских эмиратов.

Спутник должен был стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.

Масса FalconEye1 составляет всего 1,2 тонны, изготовлен он был Airbus Defence and Space, субподрядчиком выступила Thales Alenia Space.

Планируется, что запуск второго аппарата FalconEye2 состоится с этого же космодрома при помощи ракеты Vega до конца 2019 года.

«С потерей первого спутника судьба всей системы остается под вопросом»,

— отмечает специализированное космическое издание Spaceflight.com. Четырехступенчатая ракета Vega европейской компании Arianespace имеет высоту 30 метров. Первые три ступени твердотопливные, четверая работает на жидком топливе — несимметричном диметилгидразине с окислителем азотный тетраоксид.

Первый старт ракеты с космического центра в Гвиане состоялся в 2012 году. Сегодняшняя авария стала первой в истории относительно молодого носителя. Это был шестой запуск ракеты в 2019 году и 15-й по счету пуск ракеты с начала ее эксплуатации.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами. Старт ракеты «Союз-2.1В» прошел в штатном режиме.