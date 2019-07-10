Конец карьеры? Новый приступ у Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии — во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Соответствующую видеозапись опубликовал германский канал n-tv.

Реклама

На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватывает дрожь, однако она остается на месте. Глава финского правительства на происходящее никак не реагирует.

По словам представителей немецкого правительства, канцлер в полном порядке, переговоры с премьер-министром продолжаются по плану.

Сама канцлер попросила не волноваться за нее.

«Не нужно переживать за меня», — сказала Меркель.

Впервые Меркель затрясло во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием.

Потеря 20—25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо»,

— пояснила Меркель журналистам примерно через полтора часа.

Отвечая на вопрос о своем здоровье, Меркель рассмеялась и улыбнулась Зеленскому, который подтвердил журналистам, что с канцлером все в порядке. «Она в абсолютной безопасности», — подтвердил он.

Германское новостное агентство DPA тогда напомнило, что с Меркель ситуация, в которой ее трясет на сильной жаре, случается не впервые, в прошлый раз (не уточняется, когда) под сильным солнцем ей тоже не хватало воды. СМИ отмечают, что о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем Меркель, которой в следующем месяце исполняется 65 лет, не известно. Германские законы об охране частной жизни строго оберегают людей от разглашения подобного рода информации.

27 июня аналогичная ситуация с Меркель произошла на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. На этот раз от предложенного стакана воды она отказалась.

«Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — заявила Меркель журналистам.

«Обычно людей так не трясет из-за обезвоживания. Из-за недоедания — возможно, но не из-за обезвоживания, — прокомментировал ранее состояние канцлера британский врач Майк Фитцпатрик. — Судороги, как правило, длятся пару минут, а потом, когда температура тела восстанавливается, все прекращается. Вероятно, именно это и произошло с Меркель».

Известный немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, выделил шесть версий происходящего с Меркель. Официальную причину — обезвоживание — он не считает основной. По мнению медика, неконтролируемая тряска может свидетельствовать о диабете у пациента и являться признаком низкого уровня сахара в крови. Кроме того, дрожь может вызвать напряжение организма и, например, применение антидепрессантов. Не исключены также проблемы с кровообращением. Также к дрожи способна привести чрезмерная активность щитовидной железы. Ну и возрастной фактор не стоит сбрасывать со счетов, подчеркнул эксперт в области здравоохранения.

«Возрастные измeнeния, или тaк нaзывaeмый opтocтaтичecкий тpeмop, имeют тeндeнцию пopaжaть людeй пocлe 60 лeт. Дpoжь, кaк пpaвилo, пpeкpaщaeтcя, кoгдa чeлoвeк нaчинaeт двигaтьcя»,

— отметил доктор Шпехт, слова которого передает издание Bild.

Профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Ольга Воробьева отвергла предположение о том, что тремор может означать наличие у Меркель болезни Паркинсона.

«При обезвоживании работа вегетативной нервной системы может нарушаться и вызывать транзиторное нарушение ритма сердца — неконтролируемую тахикардию, которая часто сопровождается ознобоподобным гиперкинезом (приступом неконтролируемой дрожи). Человек выпивает стакан воды, и приступ, как правило, купируется», — цитирует медика vz.ru.